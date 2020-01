"Per unes hores, la anormalitat democràtica es difumina": l'actualitat en 8 tuits

1. Diana Riba i Giner, eurodiputada (ERC) i parella de Raül Romeva

Per unes hores, la política torna al terreny de la política. Per unes hores, l'anormalitat democràtica es difumina. Per unes hores, et puc tornar a donar la mà en llibertat #LlibertatPresosPolítics #LlibertatPresesPolítiques pic.twitter.com/noe0nSUkSd