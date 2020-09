"Que no prenguem mal per pur càlcul polític": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Èric Zaldívar i Serra, estudiant de dret





2. Eduard Voltas, editor





3. Iván Gutiérrez, periodista



La destitució de la consellera @angelschacon és purament ideològica. I al marge de temes polítics (on intento no posar-m'hi) a la pràctica això té derivades incalculables. I la primera, és el futur de Nissan on pilotava les negociacions



Que no prenguem mal per pur càlcul polític