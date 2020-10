"Aquell dia, vam guanyar": l'actualitat en 9 tuits

1. Ana, tuitaire



D’entre la foscor van arribar les urnes. Llàgrimes d’alegria, de nervis, de felicitat, de por... De dignitat. Poc després ens van pegar, insultar, perseguir, humiliar... I alguns van mirar cap a una altra banda. Aquell #1Oct vam votar. I aquell dia, vam guanyar. #NiOblitNiPerdó pic.twitter.com/bx85kEvye6 — Ana 🌹 (@anadcpm_) October 1, 2020

2. Abel Riu, politòleg



L'1-O CAT era un territori en disputa. Hi havia zones del país (col·legis electorals, i en alguns casos municipis sencers) on les forces d'ocupació espanyoles no podien accedir, i on es decidia sobiranament el futur de tot un poble. La gent hi és, i quan calgui tornarà a ser-hi. — Abel Riu (@abel_riu) October 1, 2020

3. Robert Sabater, enginyer tècnic agrònom



El 2023 l'1 d'Octubre torna a caure en diumenge. — Robert Sabater i Costa (@Robertviladamat) October 1, 2020

4. Josep Rosell i Fossas, advocat



#1Oct. El camí per la independència no passa per repetir el referèndum d'autodeterminació, sinó per aplicar-ne el resultat. — Josep Rosell i Fossas (@FossasJosep) October 1, 2020

5. Maria, professora de filosofia



Ja som una nova generació de catalans que comprèn el sentit de celebrar una derrota. Fins a la victòria final #seguim #referendum #1oct #ViscaCatalunyaLliure https://t.co/hDv1DYawWY — Maria Ar (@MariaArquer) October 1, 2020

6. Enric Calpena, periodista i historiador



#1Oct Que avui anem pel camí del pedregar no ens ha de fer perdre de vista que continuem caminant, malgrat que molts ens desitjarien aturats. — Enric Calpena (@CalpenaEnric) October 1, 2020

7. Quique Peinado, periodista



La Ayuso de ayer estaba en desacuerdo con la Ayuso de antes de ayer. ¿Qué nos deparará la Ayuso de hoy? — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 1, 2020

8. Dolors Escat, tuitaire



Ls Sra. Ayuso diu que complirà amb el que li manen però anirà als tribunals , deu vulguer dir que els seus tribunals ja ho afinaran, ha tardat el mateix que el MHP Torra en treure la pancarta però a ella no cal castigarla — Dolors Escat (@DolorsEscat) October 1, 2020

9. Joan Olòriz Serra, professor jubilat i exdiputat al Congrés (ERC)