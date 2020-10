"Em podeu fer un croquis?": l'actualitat en 8 tuits

1. Mireia, tuitaire



No acabo d'entendre això de les reunions de 6 persones... Si després obren discoteques.



Em podeu fer un croquis? — Mirexblood (@mirexblood) October 7, 2020



2. Andreu Orte, analista de polítiques públiques



M'imagino que algun estudi científic donarà justificació a l'obertura de discoteques, però si es fa per evitar "botellons" i trobades dels joves, diria que la discoteca era on acabava, no pas on començava la nit. Potser erro i ara s'hi va a les 21-22h — Andreu Orte (@AndreuOrte) October 7, 2020



3. Anna, tuitaire



A tots aquests que critiqueu que obrin pubs i discoteques (amb les seves mesures) donat que a hores d’ara ja esta TOT obert. La neurona us arriba per pensar que hi ha gent que també viu d’això i que ja fa 7 mesos que tenien 0 ingressos? #graciesperlavostraempatia — Anna (@annamadern) October 7, 2020



4. Enric Masip, exjugador i exsecretari tècnic de la secció d'handbol del Barça



A les més de 20.000 persones que us vareu mobilitzar(16.520 necessàries) per votar i obrir el club.Als voluntaris que heu estat patint, acusats de deslleialtat quan el que heu fet és teixir un nou Barça, heu possat la 1a pedra per tornar al #MesQueUnClub No ens tornem a equivocar pic.twitter.com/DW1gLyG3Iz — Enric Masip (@enricmasip5) October 7, 2020



5. Marta Ramon Gorina, periodista



Començant una negociació per la retallada dels salaris... insistint amb l'Espai Barça... no fa la sensació que Bartomeu es plantegi plegar abans de fer front al vot de censura. Expectant als esdeveniments que estan per venir. — Marta Ramon Gorina (@Marta_Ramon) October 7, 2020



6. Antoniu, tuitaire



Aquests de la moció de censura a can Barça sembla que hagin guanyat la champions, quan el moment es ben trist per una institució com el @FCBarcelona_es com per celebrar res... — Antoniu🎗 🕊 (@aDpuig) October 7, 2020



7. Anna Salvador, periodista i politòloga



Sentència històrica a Grècia: la justícia condemna el partit neonazi Alba Daurada x organització criminal.

A Esp, en canvi, estaments polítics, judicials, policials i reials mostren tan amples la seva simpatia x opcions i discursos feixistes #SpainIsAPain #StopVOX pic.twitter.com/UqhLcVQnE4 — Anna Salvador #TornaremMésFortes 💛 (@AnnaSalvadorAl1) October 7, 2020



8. Francesc Serés, escriptor