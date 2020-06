Dormir la mona i esmorzar coca amb cafè amb llet: l'actualitat en 8 tuits

1. Carme Martín, escriptora

2. Jesús Rayuelo, tuitaire

3. Laura Marín, tuitaire

Deixen els carrers bruts.

Fan soroll. Molt

Espanten, atabalen, contaminen. Molt

... ELS PETARDS

Però NO no són els petards, és la gent que els fa servir i el mal ús que en fan.

Ravals infernals, traques i focs artificials per a mi es un món a part i controlat.