"La sentència de mort de l'estat autonòmic": l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)

Avui fa 10 anys de la sentència del TC contra l’Estatut. Va ser la sentència de mort de l’estat autonòmic. I va passar amb un govern del PSOE, amb majoria “progressista” al TC. Des d’aleshores només podem triar entre centralisme o independència. Encara hi ha gent que no ho veu?

2. Mireia Boya Busquet, ambientòloga i exdiputada de la CUP

Voldria recordar que l'independentisme té més de 10 anys i que són centenars els torturats, empresonats i exiliats per la independència. Memòria, que si no sabem d'on venim perdem perspectiva per saber on volem anar. https://t.co/SXkjCmmROr