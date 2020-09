"Per una pancarta": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'app]

1. Guillem Casals, tuitaire



Es pot condemnar la repressió i voler acordar la resposta a la repressió.



Es poden tenir estratègies diverses i voler acordar l'estratègia que ha de seguir l'independentisme.



És de calaix, però sembla que s'ha de dir. — Guillem Casals (@GCasalsLeon) September 16, 2020



2. Marta Ribas Frias, diputada al Parlament (En Comú Podem)



Legislatura perduda, i encaminant-nos a un final desastrós.



La èpica i la confrontació no funcionen. Deixeu-ho ja, si us plau.



Provem noves vies. Diàleg, col.laboració i fer política. Per salvar el país i les seves institucions, si encara és possible salvar res. — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) September 16, 2020



3. Carles Bonaventura, membre de JxCat



Blanquejar la repressió és que, quan la justícia colonial espanyola està a punt d'inhabilitar el president de la Generalitat per una pancarta, el gran debat sigui si convoca o no eleccions i no l'atemptat a la democràcia que aquest atac representa. — Carles Bonaventura (@cbonaventura) September 16, 2020



4. Arturo Puente, periodista



Torra denuncia que si el TS confirma la seva inhabilitació obrirà un periode d'inestabilitat en plena gestió de la pandèmia. És cert, però igual de cert és que ell podia haver evitat aquesta inestabilitat simplement convocant eleccions. I no explica per què ha preferit no fer-ho. — Arturo Puente (@apuente) September 16, 2020



5. Betona Comín, pedagoga i activista



Gent de dreta i esquerra que han arribat a dir de tot del president Mas, ara elogiant-lo per tal d’atacar i anar en contra del president Puigdemont. Increïble! — Betona Comín (@BetonaComin) September 16, 2020



6. Jose Rodríguez, diputat al Parlament (ERC)



Iceta ha fet un gest molt hipòcrita "vostés s'han oblidat del perquè Caixabank té la seu fora de Catalunya?"



Sí, clar que no ho oblidem: pel xantatge i la pressió de la corona, del poder polític i de la resta de l'IBEX35



Bàsicament una part de la guerra bruta de l'estat. — Jose Rodríguez (@trinitro) September 16, 2020



7. Carina Szpilka, presidenta d’Adigital



Yo no me lo explico. Somos el país de Europa con peores datos de pandemia, con un crecimiento en hospitalizaciones preocupante, corremos el riesgo de volver a situaciones complicadas para la salud mental y para la economía y sin embargo parece como si no pasara nada... — Carina Szpilka (@carinaszpilka) September 16, 2020



8. Sergio Maydeu-Olivares, consultor i analista