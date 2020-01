Taules de negociació i muntanyes russes: l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Julibert, periodista i professor a la UB

Des de punt de vista polític, té certa lògica que es postposi el diàleg entre governs després de les eleccions catalanes. El Govern d'avui no por hipotecar una negociació que gestionarà un altre. Des del punt de vista electoral és un míssil a ERC i aire per JuntsxCat. #eleccions — Joan Julibert (@julibert_joan) January 30, 2020

2. Meritxell Budó, portaveu del Govern i diputada de JxCat

Si hi ha un conflicte polític, si hi ha voluntat de diàleg real i un compromís pel qual et van investir, cap circumstància, cap, pot servir d’excusa per postposar la taula de diàleg. Malauradament es confirmen els dubtes de lliurar xecs en blanc a @sanchezcastejon https://t.co/oM9EHRXMUO — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) January 30, 2020

3. Ruben Wagensberg, diputat al Parlament (ERC)

5/ No cal saber gaire de resolució de conflictes per entendre que les taules de negociació són llargues i en forma de muntanya russa, delicades i complicades. Però a la llarga poden ser efectives. — Ruben Wagensberg (@wagensberg) January 30, 2020

4. Mireia Vehí, diputada al Congrés (CUP)

Pressupostos sense continuïtat de govern i taula de diàleg sense diàleg.

Ens encantaria no tenir raó, però la confiança en que la governabilitat d’Espanya resoldrà el conflicte està ensorrant-se per moments. https://t.co/OyrRWnA9S9 — Mireia Vehí (@Mireia_veca) January 30, 2020

5. Júlia Cot, guionista

És una llàstima que s'hagi postposat, perquè una taula de diàleg amb els que ja han dit que no autoritzaran un referèndum tenia pinta de ser la solució. — Júlia Cot (@cot_julia) January 30, 2020

6. Maria Sisternas, arquitecta i consultora

en la meva opinió a l'Hermitage li ha sortit bé la jugada: l'Ajuntament no ha sabut fer una proposta creativa ni reconvertir-ho per a l'interès local, i ara els surten defensors incondicionals escandalitzats amb el que implica un NO tan rotund. fàcil desmuntar, difícil proposar! — Maria Sisternas (@MariaSisternas) January 30, 2020

7. Alessandro Scarnatto, arquitecte

Si el que busquen els promotors és que se’n parli, doncs sí! Déu-n’hi-do si li ha sortit bé. Ara, si ho volen fer de debò, trobo que falta molta cura a la propost i per tant, com dius, és molt fàcil (fins i tot massa) desmontar-la. Queden per debatre les possibles alternatives. — Alessandro Scarnato (@scarna) January 30, 2020

8. Bill Newton Dunn, europarlamentari britànic (Liberals)