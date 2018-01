El vodevil i la bandera: l'actualitat en 8 tuits

1. Abel Riu, politòleg

2. Arturo Puente, periodista

3. Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del govern espanyol

4. J.I. Conde-Ruiz, professor d’economia

5. Mercè Piqueras, editora científica

Esperpento, botarate, prófugo de la justicia... Són algunes de les floretes dedicades per polítics espanyols a @KRLS que ahir va debatre en anglès a la Universitat de Copenhaguen mentre Rajoy estava atrapat en AVE potser amb un traductor al costat per saber què deia el pròfug.

6. Rafel Nadal, escriptor i periodista

Creix el nombre de juristes espanyols escandalitzats per les actuacions que volen impedir la investidura de Puigdemont. L’esquerra catalana no se n’adona i segueix la corda a la caverna. Tornarà a quedar amb el cul a l’aire!

7. Núria, tuitaire

8. Pepe Oneto, periodista

No iba a haber Referéndum y ha habido dos

No iba a haber urnas y han sobrado

No iba a haber papeletas le dijo Rajoy aTrump

Puigdemont no será investido y ya ha sido anunciado en el Parlament

No entrará en España snuncia Zoido

Cualquier día aparece en el despacho de Soraya