"Gràcies per ajudar": l'actualitat en 8 tuits

1. Abril Llofriu, estudiant d’infermeria



Avui és el dia del Voluntariat. Gràcies a tots/es aquells/es que ajuden sense esperar rebre res a canvi! #ehealthblanquerna https://t.co/I7V6ObrcNU — AbrilLlofriuBLQ (@AbrilBlq) December 5, 2020



2. Alvaro, investigador



En pocs dies s'ha demostrat que la nostra societat és: 1) Irresponsable (Qui vol i pot, pira de pont), 2) Immadura (Aplaudim fort als sanitaris, però farem Nadals amb familia i amics, que si no, ens morirem de pena), i 3) Egoísta (Jo ja veuré si em vacuno). — Alvaro (@alvarogc84) December 5, 2020



3. Alba M., tuiatire



Treballo en una botiga. Hi ha dies que arribo a casa amb ganes de plorar, després de tot un dia barallant-me amb alguns clients pq es posin el gel o respectin l'aforament. No vull ni imaginar-me com se senten els nostr@s sanitaris. — Alba M. (@AlbaM47864907) December 5, 2020



4. Albert Pereira, jurista



L’ultradreta i el populisme identitari catalans són marginals. Molts d’aquests grups no podran ni reunir les signatures per presentar-se a les eleccions, i és inimaginable que obtinguin representació. Però això no els fa menys detestables. Ni a fer-hi un cafè. Ni aigua. Punt. — Albert Pereira 🎗 (@apereirasole) December 5, 2020



5. Carles Herèdia, periodista i politòleg



L'Extrema dreta espanyolista entrarà al Parlament amb entre 5 i 7 escons. I això sí no considerem al PP o C's com a extrema dreta.



L'independentisme, però, és baralla per i alhora visibilitza a uns partits totalment minoritaris i amb 0 pes polític.



Així ens va. — Carles Herèdia (@CarlesHeredia) December 4, 2020



6. Ariadna Vila, historiadora



El que el TS vol és pressionar al govern per veure si aplica un indult o una amnistia als presos polítics, no creieu? Fer, això, però, tindria unes conseqüències polítiques que ni em vull imaginar. No en sorprendria que el govern no s'arrisqui. — Ariadna Vila (@AriadnaVilag) December 5, 2020



7. Pere Rusiñol, periodista



No oí al Rey Felipe VI, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, comentar nada del chat de militares hablando de fusilarnos. Como es impensable que esté en silencio, seguro que me perdí su rotunda desautorización: ¿alguien me puede ayudar a encontrarla? ¡Gracias! @revistamongolia — Pere Rusiñol (@pererusi) December 5, 2020



8. Alba, tuiataire