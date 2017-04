L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Junqueras: "Jurar-nos-ho els uns als altres"'

Sant Jordi arriba aquest 2017 amb el llibre, la rosa i un manifest del Govern: Puigdemont, Junqueras, tots els consellers, tots els secretaris generals i directors generals del Govern han signat avui un manifest al Palau de la Generalitat en què han posat per escrit que el seu objectiu irreversible és convocar el referèndum. O sigui, que el Govern va a l’una i que està disposat a arribar fins al final.

Ha estat un acte polític sense valor jurídic però d’un potent contingut comunicatiu. En primer lloc, es dirigeix al Govern mateix i, en certa forma, als dos partits del Govern: aquí tothom és en el mateix vaixell. En segon lloc, a la societat catalana: el referèndum es convocarà. I en tercer lloc, a l’estat espanyol: ja direu quina és la vostra resposta, perquè convocarem la consulta. Com ha dit Junqueras, en aquest acte s’ho han jurat els uns als altres.

A aquestes alçades es fa difícil dubtar del compromís del Govern amb la celebració de la consulta i de la voluntat del govern espanyol d’impedir-la. La determinació de tots dos governs és tan gran que cap dels dos es pot fer enrere sense caure en un cert ridícul, però al mateix temps tots dos governs tenen algunes limitacions. El de la Generalitat ha d’anar amb compte de no exposar els funcionaris públics. El govern espanyol sap que suspensió de l’autonomia, la imatge de la policia retirant les urnes o el fet d’enviar algun polític a la presó per convocar una consulta és debilitar-se davant el món i reforçar el procés.

Es nota, els últims temps, un zel important del govern espanyol per debilitar sense inflamar. Avui, per exemple, a l’ARA expliquem que la fiscalia demana allargar la instrucció contra Forcadell (ho demana perquè és una causa complexa) i, per tant, difícilment el judici de Forcadell arribarà abans de setembre, cosa que evitaria que una hipotètica inhabilitació reforcés el procés.

D’altra banda, es tracta d’espantar polítics cridats a tenir algun paper en el futur, més enllà del paper important que ja tenen en el present. I així, avui llegim a ‘ El País’ que uns informes jurídics del govern espanyol assenyalen Junqueras com a responsable penal en cas de consulta. A aquesta conclusió s’hi arriba després d’una gens dissimulada feina de repàs amb lupa, què dic amb lupa, amb microscopi electrònic!, de totes les partides del pressupost de la Generalitat i de tot l’organigrama del govern de Catalunya. Es tracta que la Generalitat noti que el gran germà estatal no li treu l’alè del clatell.

Així arribem políticament a Sant Jordi. Si el procés fos una novel·la, estaria en un nus, qui sap si en ‘el nus’ més emocionant, per incert. En paral·lel, Sant Jordi arriba tan exuberant com sempre, ple de cultura, de literatura, de negoci editorial i floral, de civisme, amb amor, una exhibició primaveral, jove, de gent al carrer, única al món, tan local i tan universal, tan cívica, tan com sempre voldríem ser i al mateix temps, tan com som.