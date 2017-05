Forn Sistaré crea dues beques dedicades a la forneria i pastisseria

Forn Sistaré ha creat dues beques-premis per als millors expedients de l’àrea de forneria i pastisseria de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils. Es tracta de beques de perfeccionament per a l’alumnat per poder tenir accés a cursos amb els millors professionals del sector. Des de fa temps el Forn Sistaré ofereix tallers de pa -n’ha fet 11 edicions- per ensenyar als seus clients a fer-ne. La recaptació dels cursos es destina a aquestes beques-premis.