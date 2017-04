Molta varietat de propostes dels autors del territori

Aquest Sant Jordi arriba carregat de novetats d’alguns dels autors del territori i tot indica que se situaran entre els títols més venuts de la jornada. Aquest any publiquen novetats escriptors consolidats com Margarida Aritzeta, Xulio R. Trigo, Jordi Tiñena i Rosa Pagès. Trobem també autors més joves que ja han estat entre els més venuts altres anys, com Anna-Priscila Magriñà o el debut en el gènere de la novel·la de Jesús M. Tibau.

1. El retorn de l’Àngela

Maria Lluïsa Amorós

Onada Edicions

Novel·la

La protagonista de la novel·la viatja a Reus, una ciutat que va deixar enrere fa 42 anys, i la trobarà del tot canviada. De passada, es retrobarà amb les seves amigues de joventut i descobrirà un secret de família.

2. La filla esborrada

Margarida Aritzeta

Novel·la

Capital Books

L’escriptora vallenca ens ofereix aquest any una història d’amor en temps difícils, marcada per secrets que duraran dècades. La postguerra és l’escenari de la novel·la.

3. Creu-me, és possible. Afrontar el càncer amb optimisme

Josep Baiges (coordinador)

Cossetània Edicions

Relats

Aquesta antologia aglutina una trentena d’històries sobre el càncer que han escrit periodistes vinculats, en un moment o altre de la seva carrera, a la ciutat de Reus. Relats reals o de ficció que fan un plantejament optimista respecte a la malaltia.

4.Burdelatura

Ferran Gerhard (coordinador)

Silva Editorial

Relats

Transitant per rutes semblants a les d’anteriors llibres amb “contes de bar” i alguns dels mateixos protagonistes escriptors, es publiquen aquests relats que gosen tractar narrativament un tema tabú: la prostitució. Pot ser veritat però és literatura, en aquest cas negra, molt negra.

5. Els udols del llop

Pep Macaya

Silva Editorial

Relats

Relats i poemes molt diversos que tenen el nexe comú d’una llengua molt viva, a càrrec d’un autor heterodox, Pep Macaya. Els infortunis i el fracassos van embolicats d’espurnes de rauxa, que fan que les persones desenvolupin un sisè sentit.

6. Tot està connectat. Històries curioses de la vida moderna

Anna-Priscila Magriñà

Angle Editorial

Assaig

En el seu nou llibre, Anna-Priscila Magriñà ha investigat l’origen de diversos fets i ha sabut enllaçar un tema amb un altre per construir històries extraordinàries i divertides i desmuntar llegendes urbanes i teories absurdes.

7. El secret de les terres roges

Lurdes Malgrat

Onada Edicions

Novel·la juvenil

La directora de l’Escola de Lletres de Tarragona ens trasllada a un món futur on la Jana, el Raül i el Tom, tres amics que habiten en diferents llocs del planeta, es relacionen a través de la pantalla d’un joc.

8. Negra

Rosa Pagès

Món de Llibres

Novel·la històrica

Guanyadora del premi Ciutat de Manacor de novel·la Maria Antònia Oliver 2016, la novel·la de Rosa Pagès ens transporta dins el clos de la muralla d’una vila que va ser pròspera i que, abans de tancar-se per lluitar contra l’embat de la pesta, passarà comptes amb el passat.

9. Revolució i Guerra Civil a Tarragona

Jordi Piqué

Silva Editorial

Història

A partir del fons fotogràfic d’Hermenegild Vallvé, el director de l’Arxiu Municipal de la ciutat, Jordi Piqué, ha aplegat en aquest catàleg els textos i les imatges d’aquest treball documental i artístic de gran valor.

10. El nostre pitjor enemic

Jesús M. Tibau

Cossetània Edicions

Novel·la

La primera novel·la de Jesús M. Tibau arriba amb el premi de narrativa Ribera d’Ebre sota el braç. Es tracta d’un retrat de les dificultats de comunicació, dels malentesos intergeneracionals, de la manca de tendresa i amor, de la baixa autoestima.

11. La mort sense ningú

Jordi Tiñena

Llibres del Delicte

Novel·la negra

Amb una llarga trajectòria literària al darrere, Tiñena debuta en el gènere criminal amb una novel·la que està situada a Tarragona, la ciutat on viu l’autor i que, per tant, coneix molt bé.

12. L’objectiu del crim

Xulio Ricardo Trigo

Ediciones B

Novel·la negra

L’objectiu del crim és la primera novel·la d’una sèrie negra, Manual lens, on la fotografia juga un paper important. Una novel·la policíaca basada en la història de la fotògrafa Erika Ernemann i ambientada en el món de les càmeres clàssiques.

13. Un regal per al Führer

Francesc Valls-Calçada

Arola Editors

Novel·la

La nova novel·la de l’autor tarragoní està protagonitzada per un jueu d’origen català. En la trama barreja l’amor i les aventures d’un jove en el context dels anys 30 a Alemanya i el Tercer Reich.

14. Retrats de vi

Ruth Troyano

Arola Editors

Enologia

Tres nous llibres de la col·lecció que ens aporta el coneixement d’uns quants enòlegs formats a la Universitat Rovira i Virgili a través de la seva experiència professional i personal. Els protagonistes són Sergi Colet, Miquel Palau i Roser Amorós.

15. Reencarnacions miserables

Olga Xirinacs

Arola Editors

Novel·la

En la seva última novel·la, que està ambientada en el moment actual, l’escriptora tarragonina es planteja moltes preguntes que giren al voltant del concepte de la reencarnació.