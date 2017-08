Salt endavant d’Escornalbou

El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou es vol convertir en pocs anys en un atractiu cultural i turístic de primer ordre del Camp de Tarragona i del conjunt de Catalunya. Per aconseguir-ho, la Diputació de Tarragona encapçala un projecte de tres fases per restaurar el monument i millorar-ne l’entorn, que preveu una inversió superior als 4 milions d’euros. El castell monestir i la muntanya d’Escornalbou són propietat de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat.

La primera fase es posarà en marxa aquest mateix any, n’afecta l’entorn i compta amb una inversió d’1.704.919 euros, 613.908 dels quals seran aportats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). La resta de l’import, més d’un milió d’euros, serà assumit per la Diputació. Aquesta primera fase inclou la recuperació i millora de camins que uneixen els municipis de l’antiga baronia d’Escornalbou (Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou, Colldejou, Duesaigües, Pradell de la Teixeta, l’Argentera i la Torre de Fontaubella); l’ordenació de l’entorn natural i patrimonial; la restauració del patrimoni arquitectònic a l’entorn del castell monestir (mur de contenció del passeig dels Frares i Font del Sarraí); l’abastament d’aigua potable, sanejament i depuració d’aigües residuals al castell monestir, i la senyalització i interpretació dels elements naturals, patrimonials, arqueològics i etnològics del recinte.

Obres als edificis

La segona fase preveu obres de conservació dels edificis del castell monestir: la restauració de l’església i de la torre, l’estabilització estructural de la planta noble, la rehabilitació de les golfes, la teulada i les antigues dependències de la família d’Eduard Toda, i la creació d’un espai d’acollida de visitants i d’una àrea de repòs. La inversió en aquesta segona fase és d’1.042.903 euros i el temps d’execució va del 2017 al 2021.

Finalment, la tercera fase incidirà en la promoció turística, cultural i de lleure de l’espai. En aquest sentit es pretén que el Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou esdevingui un indret imprescindible en les visites al Camp de Tarragona, i se situï entre els grans conjunts monumentals de Catalunya. En aquesta fase està previst invertir-hi 1.300.000 euros per completar el total de poc més de quatre milions.

L’origen medieval i l’empremta d’Eduard Toda

El monestir d’Escornalbou va ser el centre de la baronia que reunia els pobles de Duesaigües, Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou, l’Argentera, Colldejou, Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella. Fundat el 1153 per canonges de Sant Agustí, Escornalbou va ser transferit posteriorment als frares menors de Sant Francesc, fins que en van ser exclaustrats el 1835 amb la desamortització de Mendizábal. Va passar llavors per diversos propietaris, fins que Eduard Toda va comprar el 1911 l’antic monestir i el va restaurar amb total llibertat, amb l’assessorament ocasional de Josep Puig i Cadafalch.

Nascut a Reus, Eduard Toda Güell (1855-1941) va ser el primer egiptòleg de l’estat espanyol. Tot i no ser un personatge històric especialment conegut, la seva activitat professional, els seus viatges i la seva passió per l’arqueologia el fan fascinant. Va ser cònsol, home de cultura, egiptòleg, bibliòfil i viatger, a més de company d’estudis i amic de l’arquitecte reusenc Antoni Gaudí i Cornet. Toda va preservar alguns elements del monestir, com l’església i el claustre, tot i que el va reformar per convertir-lo en un jardí des d’on gaudir d’una de les millors vistes de les comarques de Tarragona. Algunes peces ens descobreixen també l’interès que la Renaixença va despertar per la història de Catalunya i en especial pel monestir de Poblet. Precisament l’últim tram de la seva vida el va dedicar a la restauració del temple cistercenc.

La visita a Escornalbou ens permet conèixer l’ambient d’una casa benestant a principi del segle XX, on es van reunir les principals figures de la Renaixença convidades per Toda. A les estances queden mostres de les col·leccions que Toda havia reunit en els seus viatges. Toda va ser vicecònsol a Macau, Hong Kong i Xangai, i cònsol a Egipte, i va aprofitar aquestes experiències per conèixer diferents cultures. Es va interessar especialment per l’antic Egipte i va participar en les excavacions de Tebes. Hi ha espais emblemàtics com la biblioteca (a la imatge).