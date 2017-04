La Setmana Medieval de Montblanc arriba a la 30a edició

La Setmana Medieval de Montblanc arriba a la trentena edició consagrada com la festa medieval de Catalunya. Aquest any, a més, arriba plena de novetats en una celebració que tindrà lloc a la vila ducal del 21 d’abril a l’1 de maig.

L’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi aposta per mantenir al programa dos dels actes estrenats el 2016 i que van tenir gran èxit entre el públic. D’una banda, el torneig medieval nocturn, que escenifica la lluita entre diferents cases nobles amb espases, cavalls i focs artificials (el 29 d’abril a la nit se’n faran dues representacions, amb un aforament total de 1.200 persones). De l’altra, l’espectacle infantil que recrea la llegenda de Sant Jordi, ideat i teatralitzat per socis de l’associació, i que l’any passat va exhaurir les entrades per a les diferents sessions. En la mateixa línia, l’entitat reforça els espectacles familiars i de petit format.

Una de les novetats serà una visita teatralitzada i amb música al call jueu de Montblanc, a càrrec de la companyia La Jueva de Tortosa. Pel que fa a la representació més emblemàtica de la festa, la de la llegenda de Sant Jordi, tindrà lloc el 22 d’abril.

Les Nits Malignes compleixen 10 anys portant grups referencials de l’escena nacional i internacional. Per celebrar-ho, enguany es faran dues nits de concerts. El 21 d’abril el cap de cartell serà Saurom, i l’endemà, el dissabte 22, Gatillazo.

Una altra de les grans novetats és el nou drac que es podrà veure durant la representació de la llegenda de Sant Jordi. És un dels més grans de Catalunya i està articulat en diferents parts del cos per incrementar-ne la versemblança i les possibilitats teatrals. Fa 8,5 metres de llarg i 4 metres d’alçada, i compta amb un sistema articulat a les cames que fa que es moguin mentre avança, portat per dues persones. Les ales són abatibles, i el coll, la mandíbula i la cua també són articulats, amb l’objectiu d’augmentar-ne el realisme. El drac l’han fabricat quatre empreses catalanes.