Ple absolut a la Costa Daurada durant el mes d’agost. Ciutats com Barcelona i Palma pateixen actes de vandalisme contra equipaments públics i turistes. Ingressos i negoci per a uns, ocupació de l’espai públic i destrucció del territori per a d’altres. El turisme continua creixent i, en principi, sembla una bona notícia. Tanmateix, no podem obviar els problemes que això comporta: precarietat laboral, degradació del territori, etc.