El Vendrell acollirà al juny el primer FangArt

Reunir ceramistes d’arreu del món en un espai obert i acostar-los als ciutadans a través de l’exposició, la venda i de diverses activitats per a adults i infants entorn de la ceràmica. Aquest és l’objectiu de Fang-Art, la primera edició del qual se celebrarà al Vendrell el 17 i 18 de juny, d’onze del matí a vuit del vespre tots dos dies. Les activitats incloses tindran lloc en diversos emplaçaments de Sant Salvador. Aquesta nova fira artística del Baix Penedès pretén ser un aparador de la creació artística en l’especialitat de ceràmica i un punt de trobada per a ceramistes.

FangArt està plantejat com un festival anual, que se celebrarà cada mes de juny i es portarà a terme al barri marítim de Sant Salvador, un espai que s’ha escollit perquè compta amb la presència d’equipaments importants com l’Auditori Pau Casals o la Vil·la Casals, i perquè rep nombrosos visitants durant els caps de setmana. D’una banda, al llarg del passeig Marítim Joan Reventós, a l’altura de la plaça de Sant Salvador, hi haurà una vintena de parades de ceramistes i un espectacle de raku (tècnica decorativa utilitzada en ceràmica que té els seus orígens en les civilitzacions japonesa i xinesa) a càrrec del grup Ignició. L’espectacle, que estarà ubicat sobre la sorra, començarà a primera hora del matí amb una gran construcció de fang i acabarà quan es pongui el sol amb una encesa espectacular.

Temàtica i artista convidat

Des de la regidoria de Cultura s’ha detallat que tot i que a les vint parades presents hi haurà diversitat de ceràmica, cada any s’escollirà un tema i totes les activitats programades per al festival de ceràmica hi giraran al voltant. Enguany, el tema és justament el raku.

Relacionat amb el tema, cada any s’escollirà un ceramista representatiu, que, a més, serà forà. Per a aquesta primera edició, la persona convidada és la francesa Brigitte Long, una reconeguda i prestigiosa ceramista que treballa la tècnica del raku.

En aquest sentit, el Museu Pau Casals acollirà una exposició de raku de Long i un workshop al voltant d’aquesta tècnica oriental, a càrrec d’aquesta artista. Als Jardins del Museu s’hi farà també un concert amb instruments de terrissa, a càrrec de la banda de música La Galera. Els instruments els ha fet a mà el mestre terrissaire Joan Cortiella.

A més, a l’Auditori Pau Casals es farà també una altra exposició de raku i a la plaça de Sant Salvador s’oferiran activitats per a petits i grans relacionades amb la ceràmica.