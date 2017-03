La lluita feminista centra els reconeixements dels Premis Ones

Els Premis Ones posaran enguany en valor la tasca de diverses persones que han lluitat de manera especial pels drets de la dona i la igualtat de gènere, i també que es brindarà un homenatge pòstum a José Antonio Labordeta. Organitzada per la Mare Terra Fundació Mediterrània, la gala de lliurament de guardons, que arriben a la 23a edició, es durà a terme el divendres 2 de juny a les 20 hores al Teatre Metropol de Tarragona.

Com és habitual, els Premis Ones distingiran persones, col·lectius o institucions que potencien iniciatives i projectes destinats a impulsar accions per a la defensa i millora del medi ambient, la solidaritat, la cultura, els drets humans i el desenvolupament social. Els onze guardonats d’aquesta edició són:

Cristina Almeida: política i advocada molt centrada en defensar els drets de la dona.

Ana Bella: fundadora i presidenta de la Fundación Ana Bella, que ajuda les dones maltractades.

Marina Rossell: una de les cantautores més importants i prestigioses de Catalunya.

Patricia Campos: primera dona que va pilotar un avió reactor a les Forces Armades Espanyoles i activista.

Mónica López: símbol de la lluita ciutadana contra el Gran Canal de Nicaragua.

‘El bosque habitado’: programa de Radio 3 de sensibilització ambiental centrat en els boscos i les plantes.

Mario Alfagüell: un dels compositors més importants de Centreamèrica.

José Antonio Labordeta: una figura inoblidable des de totes les seves vessants.

Real Jardín Botánico: institució referent en la investigació i protecció de la flora.

Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona: òrgan que centra els seus esforços en millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat.

Nàstic Genuine: equip de futbol format per joves amb Síndrome de Down.

Durant la cerimònia també s’entregarà un premi a Tarragona i la Canonja per ser els municipis de la Mancomunitat de Sirusa que més ha incrementat la generació de fracció orgànica. El Nàstic també será un dels protagonistas amb Nàstic Genuine, el seu equip de futbol format per joves amb Síndrome de Down, un projecte que ha estès per altres equips professionals del futbol estatal.

Cal recordar que l’entrada per assistir als Premis Ones Mediterrània és gratuïta, tot i que cal fer una reserva prèvia. Les persones interessades ja poden posar-se en contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània trucant al telèfon 977 55 13 00 o escrivint un correu electrònic a comunicacion@mare-terra.org.