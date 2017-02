Cartes a la Directora 04/02/2017

La veu oblidada

Soc treballadora de centre residencial per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual. Des del 2010 els treballadors del sector patim una congelació salarial. L’any 2012 la Generalitat va autoritzar les retallades a les entitats del sector. Aquesta situació es va agreujar amb els retards en els pagaments. L’entitat on treballo es va veure abocada a negociar un acord amb el comitè d’empresa de retallada salarial i altres mesures d’ajust pressupostari. La Generalitat va autoritzar una flexibilització de ràtios al 8%, cosa que va provocar una sobrecàrrega de feina dels professionals i un empitjorament en l’atenció.

El Govern ha manifestat la voluntat de millorar les prestacions socials. Com a delegada de comitè d’empresa de CCOO he pogut exposar al Parlament la precarització de les condicions de treball que patim. La demanda als grups parlamentaris es va concretar en la resolució 260/XI, que complementava la moció 28/XI, del mateix Parlament, sobre l’actualització de la cartera de serveis socials. Però el Govern ha continuat mantenint la disposició addicional 22a en la llei de pressupostos, que manté la congelació i flexibilització de plantilles.

Demano als grups parlamentaris que ens ajudin a complir la resolució 260/XI del Parlament, acordada el juliol del 2016. Reivindiquem la qualitat en l’atenció als nostres usuaris i unes condicions de treball dignes per als professionals del sector.

SARA LÓPEZ AGUAYO

TERRASSA

Declara’t a Catalunya

Les declaracions de Santi Vidal dient que la Generalitat té totes les dades fiscals dels catalans i que les ha aconseguit de manera il·legal han provocat astorament i indignació en uns i acarnissament i falsa indignació -que amaga satisfacció- en altres. Si és cert -ho dubto-, és força greu que una persona compromesa amb la llibertat de Catalunya ho vagi esbombant a tort i a dret; i si no és cert, ha enterrat la seva credibilitat. La dimissió com a senador és un gest que, si més no, l’honora.

En aquest context, els fariseus espanyols s’esquincen les vestidures mentre segueixen governats, amb un ampli suport popular, pel registrador de la propietat, el de “ los hilillos ”, “ Sé fuerte, Luis ”, “ ¿Y la europea? ”, “ España es un gran país y tiene españoles ” o el seu últim hit : “ Han anunciado que lloverá. Y eso dará lugar a una bajada del precio de la electricidad ”.

L’ANC va engegar el 2014 la campanya “Declara’t a Catalunya” perquè els ciutadans i les empreses de Catalunya informessin l’Agència Tributària de Catalunya sobre les declaracions fiscals. Em temo que vam ser pocs els que vam facilitar les nostres dades. Crec que ha arribat el moment d’aplanar al màxim el camí a la Generalitat cap a la desconnexió, un camí tan il·lusionador com difícil. Declara’t a Catalunya!

JOAN XURIACH FUSTÉ

BARCELONA

Avui és el Dia Mundial contra el Càncer

Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Agència Internacional per a la Recerca sobre el Càncer i la Unió Internacional contra el Càncer.

Aconsegueix, sota un mateix lema, unir tot el món per lluitar contra el càncer i reduir, cada any, el nombre de morts causades per la malaltia. L’objectiu és augmentar el grau de sensibilització entre la població i pressionar els governs perquè adoptin mesures contra el càncer.

Per al període 2016-2018, el lema és “Nosaltres podem, jo puc”. Els impulsors pretenen explorar com cadascú de nosaltres és capaç d’implicar-se en la prevenció del càncer per reduir el seu impacte. I és aquí on resideix la força de la iniciativa, en què tots podem, de moltes maneres, col·laborar en aquesta lluita global i fer la nostra aportació. Perquè és una malaltia que afecta tota la població.

Avui, 4 de febrer, hi haurà, arreu del món, iniciatives solidàries. Les entitats de la FECEC, com moltes altres, organitzem una llarga llista d’activitats a tot el territori català. No ens quedem a casa.

RAMON MARIA MIRALLES PI

PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ENTITATS CONTRA EL CÀNCER (FECEC)