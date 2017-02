Cartes a la Directora 21/02/2017

Enyorant la Marató

Aquest any no correré la Marató de Barcelona per culpa d’una lesió que arrossego de fa més d’un any i que ja em va impedir acabar la de l’any passat.

El 12 de març, dia de la prova, trobaré a faltar la il·lusió de sortir de casa d’hora per anar-la a córrer. Trobaré a faltar trobar-me amb els amics i amigues de l’ànima que la faran. Trobaré a faltar l’emoció de la sortida. Enyoraré els crits de la gent en passar per llocs tan emblemàtics com el Camp Nou, la Sagrada Família o la catedral. Enyoraré les mans esteses dels nens que les ofereixen perquè els hi xoquis en senyal de complicitat.

Em faltarà el soroll dels tambors que ensordeixen per animar-te. Em faltaran els ànims dels guiris a la plaça Catalunya. Em faltaran els ànims dels autòctons en tot el recorregut. Em faltarà el somriure de la nena que t’ofereix aigua a l’avituallament. Em faltarà veure els carrers plens de gent i buits de cotxes. Trobaré a faltar l’amorós xiulet de les catifes de control en trepitjar-les. Trobaré a faltar el salt que et fa el cor en veure els senyals dels quilòmetres 21, 30 i 40. Fins i tot enyoraré el clàssic defalliment de la ronda del Litoral. Enyoraré el moment en què, al Paral·lel, et creixen unes ales per ajudar-te a acabar la marató. Enyoraré les abraçades de la família en retrobar-me, com si tornés de la guerra. Trobaré a faltar el petó de la noia que et posa una medalla de record.

Trobaré a faltar els plors d’emoció de les 32 vegades que he acabat la marató de la meva ciutat. Aquell dia, amics, no em busqueu enlloc.

MIQUEL PUCURULL FONTOVA

BARCELONA

Sol solet

Si miro al cel penso en el malbaratament d’energia que ens envia el sol i que no s’aprofita. Vivim en una zona geogràfica amb una gran insolació anual. Utilitzem energia contaminant, cara i finita, i n’abusem, i desaprofitem un altre tipus d’energia, verda, gratuïta i inesgotable.

Els dispositius per captar aquesta energia estan fabricats amb el material més abundant de la Terra i, per tant, més barat: el silici.

I no obstant això, no es potencia l’ús d’aquest do que ens envia el sol. Em pregunto per què... ¿Potser és perquè alguns ex alts càrrecs polítics són al consell d’administració d’empreses energètiques?

ÀNGEL SERRANO

BADALONA

L’excel·lència del Clínic

Tinc 22 anys i he passat 8 dies ingressada a l’àrea de vigilància intensiva (AVI) -el que comunament es coneix com a UCI- de l’Hospital Clínic de Barcelona per un cas greu de grip A, complicat amb una insuficiència respiratòria aguda.

Ara, un cop a casa i encara en fase de recuperació, escric aquesta carta amb moltes ganes, perquè desitjo compartir la valoració summament positiva que faig de l’atenció rebuda en tot moment. Més enllà de l’alegria que suposa haver superat una malaltia d’aquesta magnitud, em sento afortunada per haver pogut descobrir el funcionament d’una realitat sovint amagada en el nostre dia a dia. Vull afirmar amb convicció que l’AVI se sustenta gràcies a la vocació innata, l’esperit de treball i el tarannà altament humà del seu personal. En aquesta unitat hospitalària, una sèrie de discrets herois quotidians fan la seva feina amb una professionalitat i una perseverança dignes d’admirar.

Des d’aquí, amb la mà al cor, em vull dirigir a la nostra classe política per demanar que la partida pressupostària dedicada a la sanitat mantingui sempre una primera i merescuda posició amb la finalitat de donar continuïtat a uns serveis sanitaris públics d’excel·lència que salven vides diàriament.

ALBA GRANELL ROSICH

BARCELONA