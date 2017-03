Carmen Amorós presenta les seves 'Ales de vidre' a Figueres

"Acabo la segona torrada i em serveixo una altra tassa de te. Amb la neurona ja més desperta, em pregunto sobre què escriure el llibre". Aquest fragment d' Ales de vidre ( Stonberg Editorial) deixa ben clara la indecisió que caracteritza la protagonista de la primera novel·la de Carmen Amorós, una periodista (la de ficció, per no sembrar dubtes) que viu una vida força mediocre i avorrida. A més de tenir una feina inestable, problemes de diners i relacions difícils amb els homes, ha arribat a la crisi dels quaranta anys sense saber què vol ser quan sigui gran.

Però malgrat tenir la certesa que un món li ve gran, aprofita la seva desbordant imaginació per enllaçar anècdotes de la seva rutina diària amb fets no ja improbables sinó impossibles que no fan res més que posar de manifest la seva fragilitat. Convençuda que les persones hem esdevingut números sense cap personalitat, inventa un món paral·lel i màgic que traspua una bona dosi de sentit de l'humor i una profunda reflexió sobre la decadència del sistema.

La periodista Carmen Amorós, que durant bona part de l'any viu a Llers, presentarà 'Ales de vidre' aquest divendres 17 (20 hores) a l'Hotel Empordà de Figueres. La presentació anirà a càrrec de Jaume Subirós i hi intervindran l'editor, Jordi Castelló, i la mateixa autora. Un cop finalitzat l'acte, el Motel oferirà un aperitiu i els assistents que ho desitgin podran sopar “el menú de l'escriptora” (35 euros amb begudes incloses).