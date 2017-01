El primer català a l’Acadèmia d’Atenes

El professor i hel·lenista figuerenc Eusebi Ayensa ha sigut nomenat membre de l’Acadèmia d’Atenes, que ve a ser l’equivalent de l’Institut d’Estudis Catalans. És el primer català que accedeix a la institució cultural més important de Grècia.

La relació d’Ayensa amb el país i la cultura gregues ve de lluny. Llicenciat a principis dels 90 en filologia clàssica, especialitat grec, hi va passar temporades per preparar la seva tesi. Posteriorment va dirigir durant cinc anys l’Institut Cervantes d’Atenes, i ha sigut un dels traductors de Konstandinos Kavafis, de qui l’any passat va publicar una reedició de les traduccions dels seus poemes que va fer Carles Riba, amb nou pròleg i notes, Poemes. K.P. Kavafis (Cal·lígraf, 2016). Justament una troballa d’Ayensa va ser decisiva per entendre com i per què Riba va conèixer i es va interessar pel poeta alexandrí.

Discurs sobre Àurea de Sarrà

L’elecció d’Ayensa va ser el 15 de juny, a proposta de l’acadèmica grega Chryssa Maltezu, i abans-d’ahir va ingressar a l’Acadèmia.“És un gran honor. Interpreto el nomenament com un reconeixement a tots els professors i intel·lectuals catalans que al llarg de la història s’han ocupat de Grècia, sobretot de la Grècia medieval i moderna -Antoni Rubió, Carles Riba, Josep Alsina, Eudald Solà, etc.-, així com un reconeixement també a la meva tasca a l’Institut Cervantes d’Atenes”, diu Ayensa.

El discurs d’ingrés va versar sobre la figura de la ballarina noucentista Àurea de Sarrà (Barcelona, 1889 - Arenys d’Empordà, 1976), un exponent d’un corrent innovador de dansa de principis del segle passat. A la columna de l’esquerra, Ayensa resumeix el seu discurs com a nou membre de l’Acadèmia d’Atenes.