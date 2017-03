De pou del petroli a jacuzzi ‘avant la lettre’

Els de fora en diuen la bassa de Jafre, però, per als del poble, que en coneixien l’origen, sempre ha sigut el pou del petroli. Tot va començar quan el 1962 una empresa catalana de buscadors de petroli anomenada SIPSA va començar a foradar fins als 2.000 metres de profunditat en un paratge del municipi veí de Garrigoles, just a la confluència dels termes de Vilopriu, Colomers i Jafre. “Els nois del petroli”, com els anomenaven els veïns de la zona, van treballar de valent durant mesos, però van marxar decebuts en comprovar que la prometedora massa líquida de les prospeccions no era petroli, sinó aigua calenta sulfurosa. Les quantitats de gas que van trobar al pou tampoc no feien rendible la seva explotació industrial.

El forat on es va assentar la màquina es va tapar, però la pressió feia saltar obstinadament el tap, de manera que es va convertir en una mena d’improvisat balneari públic d’aigua calenta amb propietats medicinals. Un jacuzzi avant la lettre. L’aigua, com ara, sortia a una temperatura de gairebé 60 graus i els vapors envoltaven el paratge dotant-lo d’una aurèola de conte de fades. “Aviat va començar a ser visitat per gent d’arreu del país i per molts estrangers, atrets per les propietats de l’aigua, que beneficiava els que tenien malalties òssies, com l’artrosi o la descalcificació, encara que s’havia d’anar amb compte de no estar-se gaire estona a dins de l’aigua per no perdre els sentits”, explicava el 2005 a la revista País Petit Maria Ribas, una veïna de Verges.

A partir dels anys 80, la bassa de Jafre també es va popularitzar entre els joves i es va convertir en final d’etapa dels noctàmbuls de la zona. Moltes colles que havien sortit a fer la ruta de bars i discoteques acabaven trobant-se de matinada a la bassa, que sovint es convertia en un improvisat after hours.

La bassa brolla de nou

Una fuita recent a la captació que canalitza l’aigua fins al complex termal, ningú sap si accidental o premeditada, ha propiciat un renaixement de la bassa de Jafre en un nou indret. Un veí de la zona ha aprofitat l’aigua calenta que discorre pel marge d’un camí per reproduir l’antiga bassa en un curiós i meritori exercici d’arquitectura pobra. Des de l’Ajuntament ja han avisat que aquesta nova bassa té els dies comptats, perquè suposa un problema de salubritat i no té cap autorització. El departament de Mines, que és qui té jurisdicció en les aigües subterrànies, té previst arreglar la fuita aviat.

No obstant això, la nova ubicació ja comença a ser coneguda i cada cop reuneix més banyistes que aprecien l’aigua sulfurosa i no temen l’argila que inevitablement els empastifa. Uns joves que la setmana passada es banyaven a la bassa creuen que la tradició de la bassa de Jafre no s’ha de deixar perdre i que, passi el que passi amb el complex termal, “caldria mantenir aquest espai popular i obert a tothom”.

Propietats medicinals

Segons una anàlisi feta pel celebèrrim laboratori del Dr. Oliver Rodés (115 anys d’història) que va presentar Prestige Hotels, les aigües termals de Jafre no tenien cap contaminació, eren hipertermals, amb forta mineralització, sulfatades, hidrocarbonatades, càlciques, sòdiques, fluorades i carbonogasoses. Estan especialment indicades per a l’aparell digestiu, les afeccions respiratòries, reumàtiques i l’artrosi.