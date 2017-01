Actes per preservar la memòria de les Roges del Molinar

Porreres va acollir el 5 de gener un dels actes amb què Mallorca recorda Aurora Picornell, la gran icona de la lluita feminista i obrera a les Balears durant la Segona República que va ser assassinada pels franquistes la nit del 5 de gener del 1937. L’homenatge era extensible a Catalina Flaquer i les seves filles, Antònia i Maria Pasqual Flaquer, i Belarmina González. És a dir, a les conegudes com les Roges del Molinar, dones que van ser vexades i assassinades a l’oratori de Porreres fa 80 anys, a prop del cementiri on el mes de novembre passat van ser localitzats 54 cossos de republicans afusellats. La seva memòria agafa ara més relleu per la recerca dels més de 130 cossos d’assassinats que s’hi tenen documentats, entre els quals hi ha d’haver els de les homenatjades, que no han aparegut en la primera fase d’excavació, ja que l’equip antropològic i arqueològic que hi ha treballat no ha exhumat encara cap cos femení.

“Les idees moren de mil maneres, quan les falsegen i les disfressen”, va dir durant l’acte Josep Quetglas, vicepresident del Col·lectiu Aurora Picornell, una associació creada per a la preservació de “la memòria dels moviments obrer, feminista i popular, en tots els temps i circumstàncies, però especialment a les illes Balears”. El Col·lectiu Aurora Picornell organitza fins al març diferents actes com ara la presentació del llibre Menorquins als camps d’extermini, de Josep Portella; xerrades sobre el feminisme a la Revolució Russa; la història del moviment obrer als Estats Units i les repercussions dels tractats de lliure comerç TTIP i CETA, i monogràfics sobre Walter Benjamin i Antonio Gramsci.

Aurora Picornell i les Roges del Molinar també van ser les protagonistes d’un homenatge al Teatre del Mar de Palma organitzat pel Grup Blanquerna i Es Molinar en Moviment el 4 de gener. L’acte va començar recordant l’activista del Molinar Domingo Morales, mort fa mig any, i els càrrecs electes de Catalunya Joan Coma, Carme Forcadell i Montse Venturós, tots encausats “per haver defensat la democràcia”. Hi van intervenir Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca; Neus Truyol, portaveu de l’Ajuntament de Palma; l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i el cantautor valencià Pau Alabajos, entre d’altres.