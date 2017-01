Acusen l'Acadèmia de plagi per un vídeo de la gala dels Gaudí

La cerimònia dels Gaudí, un any més, torna a generar polèmica. El cineasta basc Javier Giner ha denunciat públicament que un dels vídeos de la gala que es va celebrar diumenge a l'Auditori del Fòrum és un plagi del seu curtmetratge 'Puerta a puerta', del 2014.

El vídeo dels Gaudí en qüestió era un curt protagonitzat per Bruno Oro en el paper d'un venedor que va de casa en casa d'un bloc d'edificis venent les virtuts del cinema català ("Bon dia, ha sentit a parlar del cinema català?" és la seva frase inicial) i és rebut amb escepticisme per la majoria veïns. El vídeo de la gala dels Gaudí es pot veure en aquest enllaç del servei de TV3 a la carta.

'Puerta en puerta', el curtmetratge de Giner, està protagonitzat per un venedor que s'identifica com "el cinema espanyol" i que intenta convèncer una veïna de les bondats de les pel·lícules espanyoles. " La idea és exactament la mateixa, però canviant el cinema espanyol pel cinema català –ha explicat el cineasta a l'ARA. Fins i tot hi ha plans que estan calcats. Les diferències que hi ha venen del format: l'un és un curt de ficció i l'altre un vídeo per a una gala de premis".

Giner, que viu a Madrid, era al cinema en el moment en què es va emetre el vídeo. En sortir, va començar a rebre missatges d'amics que eren a la gala. "Tots estaven al·lucinats –comenta–. El curt es va rodar a Barcelona i la majoria de l'equip és català, i per això molts d'ells eren allà. Si fins i tot Pol Turrents, el director de fotografia del curt, és membre de l'Acadèmia!". També per xarxes socials van començar a aparèixer comentaris de gent que veia massa coincidències entre el vídeo dels Gaudí i el curt de Giner, que va rodar per encàrrec del programa de TVE 'Alaska y Coronas'.

Giner assegura que de moment no té pensat emprendre cap acció contra l'Acadèmia. "Entenc que això no és culpa seva, sinó del director o guionistes de la gala. Però m'agradaria veure alguna reacció de l'Acadèmia –comenta–. No em sembla correcte que en una acadèmia del cinema es permeti fer servir les idees dels altres amb tota impunitat. Si una acadèmia de cinema no dona valor a les idees estem perduts. Una cerimònia que premia la creativitat ha de donar valor a l'originalitat. A mi no m'hauria importat cedir la idea si m'ho haguessin demanat, el curt ja fa temps que està amortitzat. Però el que no poden fer és robar-lo".

Passola: "Les idees són com núvols, circulen per l'aire"



Isona Passola, la presidenta de l'Acadèmia, ha explicat a l'ARA que, després de veure el curt de Giner, no creu que sigui un plagi. "El curt està molt bé i la idea del porta a porta és la mateixa, però la conclusió és molt diferent –opina–. Són ganes de buscar tres peus al gat. Si comparéssim les gales, sempre sortirien coses. Com deia Pere Calders, les idees són com els núvols, circulen per l'aire i cadascú les fa servir a la seva manera".

Passola ha sortit en defensa de Pau Escribano, un dels guionistes de la sala. "L'hi vaig preguntar i no sabia res d'aquest curt, i jo me'l crec. El Pau és un guionista esplèndid i molt professional, no seria tan ase de copiar un curt, especialment un de tan recent. Em sembla ridícul, a més, parlar de plagi en el cas d'un vídeo d'uns premis. La gala està rebent uns elogis impressionants, però cada any rebem per alguna cosa. L'any passat va ser per la Rossy de Palma i aquest any per això".