Almodóvar presidirà el jurat del Festival de Canes

Almodóvar presidirà el jurat del Festival de Cannes

La 70a edició del Festival de Canes, que se celebrarà entre el 17 i el 28 de maig, comptarà amb Pedro Almodóvar com a president del jurat. "Em sento molt agraït, honrat i una mica aclaparat –ha comentat el cineasta espanyol–. Sóc conscient de la responsabilitat que comporta i espero estar a l'altura". Els organitzadors del festival no en tenen cap dubte, i el defineixen com "un artista únic que gaudeix d'una immensa popularitat" i que la seva obra "es troba inscrita per sempre en la història del cinema".

"Des de 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' (1982) fins a 'Julieta' (2016)', les seves vint pel·lícules tracen una obra incandescent, hereva de la seva joventut punk, impulsada per una passió insaciable per les figures femenines i per la història del cinema", ha afegit el certamen.

El festival pretén homenatjar "aquest apassionat cinèfil que no deixa de celebrar el seu poder màgic del cine i de fer homenatges als mestres Sirk, Franju, Hitchcock o Buñuel". També remarca l'important participació dels actors i actrius que l'han acompanyat "fidelment", entre els quals hi ha Penélope Cruz, Marisa Paredes, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Javier Bardem, Javier Cámara, Carmen Maura o Victoria Abril.

Al llarg dels anys, cinc dels seus films han sigut seleccionats per competir per la Palma d'Or al festival: 'Todo sobre mi madre', que va guanyar el premi al millor director; 'Volver', que es va endur el premi al millor guió i el premi col·lectiu a la millor interpretació femenina, i 'Los abrazos rotos', 'La piel que habito' i 'Julieta', que van marxar amb les mans buides. El 2004 'La mala educación' va obrir la 57a edició del certamen.