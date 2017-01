Andorra també tindrà un Museu Thyssen: obrirà les portes el 16 de març a la planta baixa de l'edifici històric de l'Hotel Valira, situat a la parròquia d'Escaldes-Engordany. La mostra inaugural, que porta per títol 'Escenaris' i inclourà 26 obres de la col·lecció i l'arxiu de la baronessa Carmen Thyssen, d'artistes com Ramon Casas, Paul Gauguin, Hermen Anglada Camarasa i Richard Estes. Aquesta serà la primera seu internacional de la institució, després de les dues que hi ha a l'Estat: el Museu Thyssen de Madrid i el Museu Carmen Thyssen de Màlaga. L'entrada costarà 9 euros.

El director artístic del Museu Thyssen d'Andorra serà Guillermo Cervera, nebot de la baronessa. L'espai té unes dimensions de 500 metres quadrats i la seva rehabilitació ha costat 960.000 euros, finançats pel Govern d'Andorra. L'encarregada de pagar el cost mensual del lloguer de l'espai –9.000 euros– serà la parròquia. Com ha dit Cervera durant la presentació del museu, que s'ha celebrat aquest dijous a la fira de turisme Fitur, el nou museu "complementarà i diversificarà" l'oferta cultural andorrana.

El Museu Thyssen d'Andorra només acollirà exposicions temporals de llarga durada –11 o 12 mesos–. Està previst que només s'hi puguin veure obres de la col·lecció de Carmen Cervera, però no descarta fer-ne amb peces de la baronessa i d'altres col·leccions d'arreu del món. "A Andorra hi ha molt moviment de turistes i amb aquestes exposicions temporals hi ha la possibilitat que vingui més gent", ha subratllat la baronessa. Segons el nebot de Carmen Thyssen una de les raons del sorgiment del nou museu és "romàntica": l'únic germà de la baronessa vivia a Andorra i ella hi va passar molt temps.

Carmen Thyssen i el seu fill Borja seran vicepresidents vitalicis d'aquest espai. "En aquest museu més reduït podem generar una major rendibilitat a través de les exposicions", ha explicat explica Cervera. A Andorra ja hi ha 18 museus i l'objectiu del director és que el seu museu faci l'oferta museística del país "més global".