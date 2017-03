Barcelona serà la primera ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de Buenos Aires 2017

L'Institut Ramon Llull ha anunciat que Barcelona serà la primera ciutat convidada a la Biennal d’Arquitectura de Buenos Aires, que se celebra cada dos anys des de 1985 i s’ha consolidat com un referent a l’ Amèrica Llatina. Tindrà lloc del 7 al 22 d’octubre al Districte de les Arts del barri de la Boca. La Biennal organitza una exposició i un programa d’activitats acadèmiques i conferències que es desenvoluparan paral·lelament del 9 al 13 d’octubre.

Barcelona, com a ciutat convidada a la Biennal, prendrà un important protagonisme en el programa d’activitats. Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni és el projecte de ciutat que està desenvolupant l’Ajuntament de Barcelona per posar en valor l’arquitectura i el patrimoni de la ciutat, i serà el fil conductor de l’exposició i les conferències que Barcelona exposarà a Buenos Aires, així com el programa acadèmic que acompanyarà aquestes accions, han informat.