Els Brodas Bros mesclen hip hop i percussió a 'Vibra'

El Tívoli s'omple de moviment i ritme: la companyia de danses urbanes Brodas Bros arriba amb ' Vibra' , un espectacle que “porta la força de la percussió a l'ànima de la dansa”, explica Lluc Fruitós, director artístic del grup. Després de fer 'sold out' al festival Grec l'any passat els germans Fruitós i les germanes Pons, el nucli fundacional de Brodas Bros, juntament amb el ballarí Marc Carrizo i la companyia de percussió Brincadeira tornen a Barcelona fins el 17 d'abril amb una versió adaptada al nou espai. L'objectiu dels dos col·lectius, els Brincabros, és desmarcar-se del seu estil "de sempre" i fer quelcom "amb més potència i maduresa" que estableixi diàlegs entre les dues disciplines. "La percussió pren un altre color quan li adjudiquem una certa coreografia i la intensitat d'energia del hip-hop mediterrani de Brodas Bros es fa palesa a través de la força de Brincabros", afirmen.

Tambors, bateria, guitarra elèctrica i espanyola, hang, una veu melòdica i els moviments de cinc ballarins es fusionen per crear una línia que connecta totes les parts de 'Vibra' i li donen continuïtat i dramatúrgia. El factor diferencial d'aquesta peça es troba en el procés creatiu, que ha permès mostrar "la cara individual de cada ballarí", explica el director de Brincadeira, Edison Aguilar. A partir de les improvisacions dels ballarins s'han generat uns diàlegs amb els músics que han permès crear algunes peces musicals més intenses i d'altres més sensibles i "ensenyar les nostres entranyes des de la potència i la naturalitat", diu Fruitós. L'escenografia converteix l'escenari, i en algun moment també la platea, en un espai dinàmic que té com a centre neuràlgic un gran tòtem de tambors que simbolitza el cor.



Brodas Bros, que des del seu naixement al 2006 s'ha convertit en la companyia de hip-hop degana a Barcelona i ha actuat en nombrosos escenaris internacionals, busca la innovació sense renunciar a la proximitat amb el públic. Han viatjat als Estats Units per aprendre la tècnica de les danses urbanes i tenir les eines suficients per fusionar estils i "reciclar-se". Per altra banda, Brincadeira es va crear el 2014 arran de les trobades de percussió al Parc de la Ciutadella i amb els anys ha evolucionat i s'ha professionalitzat com a companyia de percussió i expressió corporal. Totes dues agrupacions tenen un caràcter social que els ha portat a convocar a dotze escoles de ball de tota Catalunya per participar a la coreografia final de 'Vibra': "volem que vegin que ells també poden arribar fins aquí i que entenguin què és viure de la dansa", explica Fruitós. A més, la companyia també ha impulsat el projecte Brodas Junior, que reuneix ballarins de 12 a 16 anys que no només aprenen dansa sinó tots els valors que l'envolten.

Després de les dues setmanes a Barcelona 'Vibra' farà una petita gira per Catalunya i més tard els Brodas Bros presentaran 'Topa', una peça que barreja el hip-hop amb la dansa tradicional basca. A l'estiu marxaran a la Xina per presentar l'espectacle BR2, que es va estrenar a les festes de la Mercè el 2012, i Brincadeira actuarà a festivals de Suècia, Noruega, França i Rússia.