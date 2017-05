Cabaret fonètic sintàctic per Joan Brossa

‘Esquerdes Parracs Enderrocs’ TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 11 DE MAIG

C ollar de cranis és una obra curta de Joan Brossa estrenada al Teatre Romea el 1976. Sembla que aquest espectacle ha sigut el pal de paller i el motiu generador d’ Esquerdes Parracs Enderrocs, una creació amb la qual els codirectors Carles Santos i Jordi Oriol homenatgen qui es va inventar el postteatre per parlar de teatre a mitjans del segle passat. Joan Brossa era radical i experimentador amb tot el que feia. I ara que els vents del teatre europeu encunyen termes com postdramàtic o postespectacular, les seves obres, fruit d’una increïble intuïció artística, esdevenen també radicalment actuals en el marc de la reflexió sobre l’art escènic.

Esquerdes Parracs Enderrocs és el resultat del treball conjunt entre Carles Santos, per confessió pública un brossià genuí, i Jordi Oriol, un admirador de l’un i de l’altre. Es tracta d’un espectacle construït a partir de Brossa com un ventall d’accions, com un cabaret fonètic sintàctic de píndoles que conformen una creació pròxima al teatre i a la dansa contemporanis. La primera part és un recital sonor, una partitura de veus que transita per temes habituals dels espectacles de Santos, com la religió, el menjar i fins i tot la política, mentre que la segona destil·la l’aroma més lúdica d’Indigest, la companyia de Jordi Oriol (responsable del muntatge Safari Pitarra de la temporada 2013/2014). Un joc teatral ben cohesionat i una mica allargat que exhibeix l’atreviment que trobem a l’obra de Brossa i que, lògicament, suposa un cert desafiament per a l’espectador més tradicional.

Els nou actors i actrius de la jove companyia de l’Institut del Teatre assumeixen el risc de l’exercici amb entusiasme, entrega i una gran disciplina i destaquen en el constant moviment, en el ball de cossos i en la gestualitat. Tot i això, pateixen una mica a l’hora de vocalitzar els jocs semàntics, les desconstruccions lingüístiques que imprimeixen musicalitat a un text fragmentari i minimalista fet de frases disperses amb espurnes de comicitat.