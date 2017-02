Carme Fenoll perd el concurs públic per continuar al capdavant de Biblioteques

Carme Fenoll, cap del servei de Biblioteques de la Generalitat els últims cinc anys, ho anunciava al matí a través del Twitter:

La plaça de cap de servei de @bibliotequescat va sortir a concurs i malauradament no l'he guanyat (1/2). pic.twitter.com/yPg4zSARjF — Carme Fenoll (@CarmeFenoll) 3 de febrer de 2017

Fenoll era cap del Servei de Biblioteques en funcions. Havia estat bibliotecària a Palafrugell i fa cinc anys, sota el mandat del conseller Mascarell, es va presentar a un concurs de mèrits per ocupar provisionalment la plaça a l'espera que es fes el concurs públic. La setmana passada finalment es va convocar aquest concurs públic i el va guanyar Josep Vives, que ja havia ocupat aquest càrrec durant el govern del tripartit. La diferència entre Vives i Fenoll ha estat de mig punt.

Fonts de la conselleria de Cultura apunten que no hi ha res definitiu: "El tribunal només ha fet la proposta d'adjudicació de la plaça. A partir d'ara s'obre un període d'al·legacions en què poden participar tots els candidats". Segons el departament que presideix Santi Vila, quan es resolguin les al·legacions es farà una proposta definitiva i "no serà oficial fins que el conseller de Cultura signi la corresponent resolució". És previsible que Fenoll presenti al·legacions.

L'anunci de la possible marxa de Fenoll ha provocat molt rebombori a la xarxa, entre el sector editorial. Editors, llibreters, autors, bibliotecaris i un llarg etcètera han alabat la seva feina i s'han sorprès de la situació.

Mala notícia x @bibliotequescat, @CarmeFenoll deixa càrrec de cap de Servei. S'acaba una etapa de treball, esforç, imaginació i generositat. — Lluís Agustí (@LluisAgusti) 3 de febrer de 2017

@CarmeFenoll És un crim prescindir de persones amb fanta vàlua i empenta. Em sap molt de greu. Gràcies per la feinada que has realitzat! — JC Girbés (@jcgirbes) 3 de febrer de 2017

@CarmeFenoll @bibliotequescat quin greu, Carme, i quina decepció que les coses encara continuïn anant així... Una abraçada. — Albert Forns (@senyorforns) 3 de febrer de 2017