Carvalho viurà una nova aventura de la mà de Carlos Zanón

Pepe Carvalho, el famós detectiu creat per Manuel Vázquez Montalbán, tindrà una nova vida. Si més no, una novel·la més, segons ha avançat 'La Vanguardia', fruit de l’acord a què han arribat els hereus de l’autor, l’editorial Planeta i el també escriptor barceloní Carles Zanón, considerat a hores d’ara un dels més prestigiosos conreadors del gènere negre del país.

Carvalho va abandonar el planeta Terra en la darrera novel·la de la sèrie, Milenio, apareguda pòstumament a principis de 2004, i ara el gran repte que assumeix Zanón no és fer-lo retornar d’aquell metafòric viatge espacial, que va emprendre amb el seu inseparable però aleshores cada vegada més distant Biscúter, sinó recuperar al detectiu per a l’imaginari d’uns nous lectors i d’un nou temps, alhora que conservar els milions de fans que Montabán va assolir.

Zanón ha admès a RAC 1 "la importància i la dificultat" de l’empresa, i també ha deixat anar anar algun apunt de com ha decidit resoldre els problemes tècnics que planteja donar continuïtat a un personatge que té edat i envelleix, a diferència d’altres col·legues tan o més famosos, com Hércules Poirot, Holmes o James Bond, dels quals també s’han fet seqüeles editorials a càrrec d’altres autors. "L’acció passarà a la Barcelona actual", admetia Zanón, que ja ha començat a escriure el nou Carvalho. Les preguntes i el dubtes per resoldre són enormes, però. ¿Conservarà Carvalho la peculiar família que l’envoltava? ¿Tornarà la Charo, la inconstant companya dedicada a la prostitució i exiliada a Andorra davant la manca de compromís del seu home? ¿Quins llibres cremarà ara Carvalho? ¿Es posicionarà a favor o en contra del procés independentista, o bé seguirà mostrant-se del tot escèptic davant la política, convertida en nova religió? Per saber-ho, caldrà esperar fins a 2018. De moment, però, Zanón publica properament un llibre de poemes i una novel·la titulada 'Taxi'.