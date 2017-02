El Congrés debatrà exhumar Franco del Valle de los Caídos

El PSOE ha presentat aquest dijous al Congrés una proposició no de llei (PNL) per instar el govern espanyol a donar compliment efectiu a la llei de memòria històrica amb, entre altres, l'exhumació del cadàver de Franco del Valle de los Caídos. Amb el moviment, el partit aconseguirà que es debati al ple del parlament espanyol en les pròximes setmanes la proposta, que té més possibilitats de ser aprovada ara que en l'anterior legislatura efectiva, quan ja es van tirar endavant iniciatives parlamentaries similars, per la pèrdua de la majoria del PP. Tot i així, encara que fos aprovada, una PNL, per la seva naturalesa jurídica, no obliga el govern espanyol a fer efectiu el seu contingut, sinó només a considerar-lo.

El text insta l'executiu a reassignar la funció del Valle de los Caídos perquè deixi de ser "un lloc de memòria franquista i nacional catòlica" i quedi reconvertit en un espai "per a la cultura de la reconciliació, de la memòria col·lectiva democràtica i de dignificació i reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura". També es procediria a exhumar les restes de José Antonio Primo de Rivera per al seu trasllat a un "lloc no preeminent de l'edifici", tal i com recomanava l'informe d'una comissió d'experts en època socialista.

A més de l'exhumació de les restes de Franco, la PNL reclama dotar de pressupost la llei, per reprendre la seva aplicació, la localització de les fosses comunes, amb la identificació dels cadàvers dels represaliats pel franquisme i la creació de bancs d'ADN perquè les famílies puguin trobar els seus morts. També inclou la retirada de subvencions a les fundacions franquistes.

La PNL també insta el govern a impulsar la retirada de símbols i monuments que honoren la memòria dels vencedors de la Guerra Civil o la dictadura.

El portaveu socialista al Comissió Constitucional, Gregorio Cámara, ha incidit que cal "reprendre les polítiques públiques destinades a la recuperació de la memòria històrica amb la seva corresponent dotació pressupostària" i assumir les actuacions necessàries per a la localització i exhumació de fosses i identificació dels cadàvers per donar-los un "enterrament digne".

Deu anys després de la seva promulgació, la Llei de Memòria Històrica "segueix vigent, però no s'està aplicant", segons ha denunciat la portaveu adjunta del grup socialista, Isabel Rodríguez, que ha recordat que, en el seu primer any de mandat, Mariano Rajoy "se la va carregar, deixant a zero el seu pressupost".

Rodríguez ha subratllat que aquesta llei, impulsada pel Govern de Zapatero i "inspirada en l'esperit de concòrdia" de la Transició, "va engrandir la democràcia" i "unir més com a país" Espanya.