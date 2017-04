David Trueba: “Una persona intel·ligent és qui s’ha adonat que tot és mentida i segueix jugant”

El cineasta i escriptor David Trueba (Madrid, 1969) publica la seva cinquena novel·la, una història que, com és habitual, entrelliga la seva experiència vital amb la ficció. A Tierra de campos, el guitarrista d’una exitosa banda de rock ja extinguida, Dani Mosca, puja el taüt del pare a un cotxe fúnebre per enterrar-lo al seu poble natal. Pel camí, fa balanç de la seva vida amb l’habilitat narrativa, l’humor, la lucidesa, l’encant i l’empatia propis de l’autor.

Amb aquest viatge que és Tierra de campos un diria que hi ha quatre coses importants a la vida: la vocació, els amors, la família i els amics.

El llibre té dues parts: la primera és la construcció dels ideals, que van associats a l’experiència personal, i la segona és la reconstrucció dels ideals. A mesura que avança la vida, els ideals no resisteixen el pas del temps, es trenquen, hi ha gent que ens traeix, gent que desapareix... I llavors es produeix el gran repte: ¿visc sense ideals i passo a ser una persona més cínica i pragmàtica o els segueixo buscant sabent que són imperfectes? Aquest és el gran dubte que té el personatge: ¿com segueixes vivint si has mirat a l’altra banda del teló i has vist que el teatre té goteres? Quan la gent em diu que una persona intel·ligent és la que s’ha adonat que tot és mentida, jo dic que no: és la que s’ha adonat que tot és mentida i segueix jugant.

La professió defineix molts dels teus personatges: l’arquitecte paisatgista de Blitz , el futbolista de Saber perder ... aquí és un músic de rock espanyol d’èxit. Per què?

Jo soc un cantant frustrat! Hauria donat la mà dreta per poder seure en un piano i cantar a la gent! La música arriba a una velocitat brutal i com a creador ho veig amb enveja. He tingut amics que s’han dedicat a la música i hem parlat de les nostres experiències, pors i frustracions. M’interessaven dues coses: una, que si hi ha algú impedit de portar una vida normal familiar i amorosa són ells -pertanyen a la nit, acaben amb l’adrenalina molt amunt, estan rodejats de gent que els admira...- i l’altra és que no hi ha res més llunyà d’un pare que ve d’un poble d’agricultors que un fill que fa cançons.

La relació pare-fill és l’esquelet del llibre. El protagonista no s’entén amb el pare però paradoxalment se sent molt definit per ell.

La relació entre pares i fills s’executa en diverses fases. Quan un nen neix, els pares tenen al voltant dels 30 anys. Només quan els fills tenen aquesta edat comencen a conèixer-los. Fins llavors et pensaves que havies heretat uns trets físics, i vas descobrint que això és una tonteria i que, si t’obren en canal, estàs ple d’ells, encara que tinguis valors contraris per l’època en què els va tocar viure. Però jo rebutjo el que és sanguini, la raça, la pàtria, a favor del contacte: el que et fa ser d’una manera és haver tingut un amic així o un pare que es dedicava a allò. La resta és accidental.

El teu pare era de Tierra de Campos. És gent lligada a la terra.

El meu pare era un senyor que va néixer el 1916, a l’edat mitjana, i va marxar del seu poble de quaranta cases d’adob. Era un pare autoritari, sobretot amb els germans més grans. L’enigma del llibre és: què serà de nosaltres quan arribi el moment? Som la primera generació sense lligam amb un lloc. “Som de les ones”, diu un personatge. I tot haurà de canviar molt, perquè no volem tenir una relació amb la prolongació de la vida totalment malaltissa sinó plena, fins allà on vulguem. La mateixa lluita que vam tenir quan érem joves per reivindicar la independència de la dona o la sexualitat, l’haurem de tenir al final de la vida.

Després de dues relacions amoroses fracassades, aquest pare afirma: “El meu fill serà infeliç sempre perquè no es conforma”.

Estic d’acord amb l’observació del pare i me la podria dir a mi mateix: que feliç hauries sigut si t’haguessis conformat. Jo he sigut perillós perquè sempre m’he estat replantejant si això és la plenitud, i això et provoca molta infelicitat.

Retrates l’escola catòlica tardofranquista, l’escena musical dels 80, l’esclat dels 90 i la crisi dels 2000. L’Espanya que has viscut.

Miro de ser molt concret quan escric, no parlo de la Movida o del Madrid de tal dècada. Em molesta quan ho llegeixo en altres llibres perquè ho veig impostat, un decorat, com una novel·la històrica. I no m’ho crec. Jo explico la meva experiència personal en una escola de capellans, en un institut mixt, com vivíem en un barri, i no a Madrid. La Transició va ser que a l’escola passessin de pegar-nos a no pegar-nos, i que a l’institut hi entréssim nois i noies.

El llibre és una fugida d’aquest passat. El grup renega dels pares i d’Espanya, que anomenen Villatontos.

El personatge fonamental és el Gus, el company de classe diferent de qui passes de burlar-te a posar-te al seu costat perquè trobes que és més interessant que tota la resta. Això dissenya la teva personalitat: si t’escapes del ramat de l’escola, sempre t’escaparàs del ramat. Tots ens sentim únics, però a alguns no ens ha importat executar aquesta diferència i d’altres s’han acovardit.

En Gus és l’elogi de l’excèntric però també un avís de perill.

Es converteix en un kamikaze. Hi havia personatges que arribaven a Madrid i anaven a mort, no acceptaven tenir una relació normal amb ningú. Alguns van descarrilar. No tant per les drogues, com per una forma de ser: es van creure el personatge. El Gus és superficial, quan té èxit paga una mariscada i pensa: “Això és el que volia”. I en Dani pensa: “Quan tingui 40 anys podré viure d’això?” Jo he sigut prudent.

La mort és present en tot el llibre.

Quan tenia 8 anys el meu germà gran va morir. He pensat moltes vegades que això va canviar la meva manera de pensar i comportar-me. I als 40 comences a anar a més enterraments que a batejos i veus més cotxes de morts que limusines. I tens una relació molt diferent amb el temps. ¿Segueixes enamorant-te, escrivint, emocionant-te, vivint la vida intensament? ¿Dius el que penses perquè creus que és sa i necessari i perquè et tornin a partir la cara? La meva resposta és: sí, vinc a això.