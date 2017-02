Devendra Banhart, nova incorporació al Vida Festival

El nord-americà Devendra Banhart se suma al cartell del Vida Festival, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú del 29 de juny al 2 de juliol. El festival ha presentat aquest dijous la programació completa d'aquesta edició, que té com a caps de cartell Fleet Foxes, The Flaming Lips i Phoenix, tal com havia anunciat fa unes setmanes.

Entre les novetats del Vida Festival hi ha també Jagwar Ma, The Magician, Mishima, La Iaia, John Talabot, Senior i El Cor Lomax i Pau Vallvé, que completen un cartell en què destaquen Warpaint, Dr. Dog, Erol Alkan, Rosalía & Raül Refree, Real State, Guadalupe Plata, Joan Miquel Oliver, Enric Montefusco, Anímic, Bigott, Chico y Chica, Elena Setién, Les Bistecs, Les Sueques i Lídia Damunt.

En aquesta edició, el festival amplia l'espai habilitat a noves zones dins del bosc amb el Vida Club. La zona, similar al Wild Side però oberta a tot el públic, inclourà una programació de DJs.