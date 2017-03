Donovan, una estrella del folk psicodèlic per al festival MUD

El cantautor escocès Donovan està fent una gira per commemorar el 50è aniversari de la publicació del disc Sunshine Superman, una de les fites del folk psicodèlic. I una de les ciutats on actuarà és Lleida, aquest diumenge al Cafè del Teatre. Té tota la lògica, perquè el concert forma part de l’onzena edició del MUD, el Festival de Músiques Disperses que dirigeix Antoni Gorgues des del 2007, sempre amb una “concepció extremadament oberta del folk”. Donovan s’adiu completament amb la filosofia artística d’un festival que comença avui amb l’actuació de Maika Makovski i el Quartet Brossa, i que fins diumenge inclou concerts d’Aywa, Pigmy, Constantine i Cálido Home. “Hi ha qui posa en dubte que Maika Makovski tingui cap connexió amb el folk, però per a mi sí que la té, perquè la música de cambra no deixa de ser molt pròxima al folklore”, diu Gorgues, que al llarg d’aquestes onze edicions ha teixit un fil conductor que dona sentit a la programació. Per exemple, portant artistes i grups com Vashti Bunyan, Magna Carta, Lorena Álvarez i Robyn Hitchcock, sempre amb format mitjà i sense sobredimensionar un projecte que té en la proximitat un dels actius principals.

“Ciutats petites com Lleida són ideals per fer propostes com el MUD perquè intentar competir amb propostes més estandarditzades amb ciutats més grans és impossible. Sobretot estic orgullós d’haver aconseguit que la gent de Lleida se l’hagi fet seu”, diu Gorgues, que recorda que el 70% del públic és local.

Gorgues, que des de fa més de vint anys té la discogràfica Guerssen, ja en té pensada una de grossa per al 2018. L’any passat va aconseguir la reunió del grup novaiorquès The Optic Nerve després de gairebé vint anys. I ara vol repetir l’operació amb Los Blobs, una formació xilena de folk-rock de la qual Gorgues ha reeditat discos a Guerssen.