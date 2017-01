El Museu Picasso reformarà la col·lecció permanent i inclourà altres artistes

El Museu Picasso de Barcelona comença una nova etapa amb Emmanuel Guigon, que va ser nomenat director de la institució el mes de juliol passat. Entre els canvis que avui ha anunciat Guigon hi ha la reforma de la col·lecció permanent. Guigon vol que sigui més pedagògica i incloure-hi altres artistes i altres disciplines: "La col·lecció permanent no ha canviat durant molts anys i ha de canviar", ha dit Guigon. El nou director del museu també ha explicat que es crearà un nou premi d'investigació i es publicarà una revista que tindrà una periodicitat anual. "Hem de donar més reconeixement internacional a la investigació que es fa aquí", ha assegurat Guigon.

'Retrats' és una de les grans exposicions que el museu ha programat per a aquest any. L'exposició mostrarà un conjunt d'obres mestres de Picasso provinents de col·leccions públiques i particulars que vol reflectir la gran diversitat d'estils i tècniques de l'artista malagueny. Guigon comissionarà una de les altres exposicions que es podran veure aquesta nova temporada: ' Arthur Cravan Dadà Barcelona', que se centrarà en l'estada a Barcelona d'aquest enigmàtic i extravagant poeta, aventurer i boxejador. Cravan, que es feia dir nebot d'Oscar Wilde (amb qui estava emparentat a través del seu pare) i que es presentava com el poeta "dels cabells més curts del món" es troba enmig dels precursors essencials de l'aventura dadà. L'exposició presentarà per primera vegada les obres d'un pintor imaginari que va exposar a la galeria Bernheim Jeune el 1914: Édouard Archinard.

D'altra banda, la sala 0 del museu serà un nou espai interdisciplinari i gratuït. "Els passadissos són freds, tenen poca il·luminació i no hi ha bancs", ha dit Guigon. El nou director del Museu Picasso també ha anunciat la seva voluntat de col·laborar amb el MNAC: "Treballarem junts. Ells tenen una sala sobre els 4 Gats. Nosaltres també en podem tenir una sense competir amb ells".