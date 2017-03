‘Estiu 1993’ triomfa al Festival de Cinema de Màlaga

Primer va conquerir Berlín, i ahir va seguir recollint èxits a Màlaga. Estiu 1993, el film de Carla Simón que el jurat berlinès va reconèixer com la millor opera prima del certamen, ha sumat un altre guardó: el premi a la millor pel·lícula al Festival de Cinema de Màlaga. Protagonitzada per Laia Artigas, Bruna Cusí i David Verdaguer, Estiu 1993 està inspirada en la història familiar de Simón, que als 6 anys, després de perdre la mare i quedar-se òrfena, va anar a viure amb els tiets i la cosina, que a partir d’aleshores van passar a ser pares i germana. Les sensacions i els sentiments generats per aquella situació constitueixen el material emocional d’una pel·lícula que es podrà veure al Festival D’A de Barcelona el 7 de maig.

Estiu 1993 només s’ha endut un guardó a Màlaga, la Bisnaga d’Or, però és el premi gros, dotat amb 12.000 euros, i augura una temporada d’èxit per a Simón. La resta del palmarès de la secció oficial del festival se l’han repartit Últimos días en La Habana, No sé decir adiós i La mujer del animal.

Últimos días en La Habana, dirigida pel cubà Fernando Pérez, s’ha endut els premis a la millor pel·lícula iberoamericana (també dotat amb 12.000 euros) i a la millor actriu de repartiment (Gabriela Ramos), a més del premi del públic. La mujer del animal, del colombià Víctor Gaviria (director de pel·lícules com La vendedora de rosas ), ha sigut reconeguda amb la Bisnaga de Plata a la millor direcció i al millor muntatge. I No sé decir adiós, de Lino Escalera, ha guanyat els guardons al millor guió, la millor actriu (Natalie Poza) i el millor actor de repartiment (Juan Diego), a més del premi especial del jurat. La Bisnaga de Plata al millor actor ha sigut per a Leonardo Sbaraglia, pel seu paper a El otro hermano.

En la secció paral·lela Zonazine també hi ha hagut protagonisme català, perquè la gran triomfadora ha sigut Julia ist, d’Elena Martín, el debut com a directora de la protagonista de Les amigues de l’Àgata. El film de Martín ha guanyat els premis a la millor pel·lícula i a la millor direcció.