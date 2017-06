El Fire!! més combatiu clama per la normalitat del col·lectiu LGTB

Han passat 22 anys des de la primera edició de la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona, el Fire!! Els motius de la seva existència, però, segueixen vigents. La iniciativa organitzada pel casal Lambda, que arrenca avui i s’allargarà fins al 18 de juny, ha programat enguany 52 films que “reivindiquen els drets de la comunitat LGTB i plasmen situacions de normalitat”, assenyala el codirector de la mostra, Antoine Leonetti.

La pel·lícula inaugural, Paths, compleix sobretot amb el segon objectiu. Dirigit per l’alemany Chris Miera, el film retrata el dia a dia d’una parella homosexual i el seu fill. “Els dos homes mantenen una relació com qualsevol altra. Mostrar aquesta normalitat és un dels activismes més potents que podem fer des del festival”, afirma Leonetti. Paths serà una de les 18 estrenes a Espanya de la mostra, on també es podrà veure About Ray, una pel·lícula protagonitzada per Elle Fanning, Naomi Watts i Susan Sarandon sobre un adolescent que decideix sotmetre’s a un procés de reassignació de gènere. Un altre dels films destacats de la mostra és I am Michael, que relata la història d’un home gai (James Franco) que es reconverteix en un pastor cristià. Els documentals i els curtmetratges també hi seran presents amb produccions com Chavela, sobre el vessant més personal de Chavela Vargas, i Scrum, que aborda l’homosexualitat entre els jugadors de rugbi. Totes les pel·lícules s’aixopluguen sota el lema Lluitar és la resposta, que encapçala l’edició d’enguany del Fire!! amb la voluntat de “fer front a tot allò que amenaça els drets del col·lectiu LGTB” i, alhora, “donar a conèixer les pel·lícules no tan sols a aquest col·lectiu, sinó també a tota la societat”.