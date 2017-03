Gustavo Dudamel : "Interpretem Beethoven com el sentim i com el pensem"

Gustavo Dudamel (Barquisimeto, 1981) comença citant Miguel de Unamuno: “La llibertat que hem de donar al poble és la cultura”. Així va fixar el director veneçolà el marc del dinar de premsa que va oferir ahir al Palau de la Música, on a partir de diumenge i fins dimecres s’enfrontarà a una marató amb els músics de l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar: la integral de les simfonies de Beethoven interpretades per ordre cronològic en cinc sessions per a les quals s’han exhaurit les entrades. La bona notícia per a qui no pugui anar-hi és que els concerts es podran seguir en streaming a la web del Palau de la Música, que per tirar endavant tot aquest projecte amb Dudamel compta l’ajuda de la Fundació La Caixa, que hi aporta 140.000 euros.

“És important tocar-les per ordre per veure les connexions entre les nou simfonies i l’evolució d’aquest geni, potser el geni més important de la història de la música”, diu Dudamel amb l’entusiasme que acompanya gairebé totes les seves paraules i que es transforma en rialla quan li demanen amb quin esperit les interpretaran: “Plens de vida!”, exclama.

“Una crida a l’entesa”

Per a Dudamel, Beethoven no només “ens ha donat les eines fonamentals per expandir l’esperit mitjançant la música”; també és “un referent sociopolític i cultural”. Ho il·lustra amb la Novena, la simfonia que és “una crida a l’entesa entre els homes i a veure’ns com a iguals”. I insisteix en la universalitat del compositor alemany. “En un món tan caòtic i ple d’intolerància com l’actual, el seu missatge humanístic té més força que mai”, diu sobre un autor que “es pot tocar a l’Amazònia, a l’Índia, al Japó...” “Beethoven és de tots. També ens pertany a nosaltres, els llatinoamericans. L’Amèrica Llatina té moltes coses a dir. Som un continent jove que ha patit molt en la recerca de la identitat”, diu abans de defensar la construcció d’una identitat amb elements culturals diferents.

D’alguna manera, Dudamel parla de Beethoven ben bé com a mesura de totes les coses, com a símbol d’una mena d’antídot contra “les fronteres físiques, biològiques i espirituals”. També com a representant dels temps de les revolucions de “Georges Washington, Napoleó i Simón Bolívar, quan l’home s’estava trobant”, aquell moment que “és la base del que som avui dia”.

“L’art és un discurs molt important, un idioma universal que uneix -assegura-. Per exemple, quan estem tocant a Los Angeles, entre el públic hi ha gent que pensa diferent, hi ha republicans i demòcrates, però s’asseuen i estan units escoltant la música. O com passa a Veneçuela, on hi ha una enorme polarització. Què fan els nens i el joves que toquen a l’orquestra? Unir persones que pensen diferent”.

Treball mental, emocional i físic

Tot aquest pensament és el que Dudamel vol transmetre amb els músics d’entre 17 i 34 anys de l’Orquestra Simón Bolívar, amb què farà la integral de Beethoven al Palau de la Música, i després a Viena i a la flamant Elbphilharmonie Hamburg, tal com va fer el 2015 a Bogotà i fa unes setmanes a Caracas. La connexió de la formació veneçolana amb aquestes simfonies ve de lluny. Com diu Dudamel, “han tocat Beethoven en la infància i en l’adolescència, i també ho fan ara”. Tanmateix, afirma: “No sé com descriure el nostre Beethoven. És un Beethoven nostre, sense ambigüitats. L’interpretem com el sentim, com el pensem, i l’orquestra es transforma tocant-lo”. Això sí, no amaga que una marató d’aquesta magnitud exigeix “un treball mental, emocional i físic que no és fàcil”.

Pel que fa als projectes futurs, Dudamel en detalla alguns. Per exemple, un cicle amb les simfonies de Schubert i les cançons de Mahler amb la Filharmònica de Los Angeles, les simfonies de Txaikovski a Bogotà amb la Simón Bolívar, un concert amb Tony Bennett i una aventura que combinarà imatge i música amb el cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu. “Farem alguna cosa junts a Mèxic i Los Angeles. Construïm ponts”, diu abans de llançar una floreta al director de Birdman : “És un geni”.