El Grec arrencarà amb tres coreografies de Jacobo Godani de la mà de la Dresden Frankfurt Company

El Festival Grec donarà el tret de sortida l'1 i 2 de juliol amb la Dresden Frankfurt Dance Company,que portarà tres coreografies de Jacopo Godani al Teatre Grec. La 41a edició del festival, que s'ha presentat aquest dijous, tindrà 102 espectacles, de les quals 27 seran estrenes, i 412 funcions. Són una quarantena menys que en les últimes edicions, una opció que respon a "un esforç de contenció per reduir el nombre de propostes amb la voluntat de fer un festival més comprensible i amb un discurs propi", explica Francesc Casadessús, el nou director del Grec.

El Grec d'enguany girarà al voltant de la idea de viatge pel Mediterrani i, sobretot, per Grècia. S'hi traslladarà a través de propostes com 'Troyanas' d'Eurípides, dirigida per Carme Portaceli, 'Calígula' d' Albert Camus, dirigida per Mario Gas i protagonitzada per Pablo Derqui, i dos monòlegs de l'autor libanès Wajdi Mouawad titulats 'Inflammation du verbe vivre'. També passaran pel festival l'artista visual grec Dimitris Papaioannou i el muntatge 'Clean City', un espectacle encapçalat per cinc dones immigrants que viuen netejant cases i empreses a Atenes.

L'edició d'enguany del festival divideix la programació en dues grans línies: el Grec de Montjuïc i el Grec Ciutat. El primer "serà més internacional i funcionarà amb un ritme més ràpid, d'una o dues funcions per espectacle", assenyala Casadessús, mentre que el segon englobarà "propostes del teixit local que es representaran durant diverses setmanes i, per tant, a un ritme més tranquil". Algunes d'aquestes seran 'Bodas de sangre', dirigida per Oriol Broggi, 'E.V.A.' de T de Teatre i 'Paraules encadenades' de Jordi Galceran dirigida per Sergi Belbel. Segons Casadessús, aquestes dues grans línies configuren "dues maneres diferents de viure el festival".

La programació també tindrà un espai per a propostes més arriscades, com 'La fiesta' d' Israel Galván i 'Beware of pity', una adaptació d'una novel·la de Stefan Zweig. En l'àmbit musical el Grec acollirà concerts de Mishima, Blaumut, Mayte Martín, Fermín Muguruza, Joan Miquel Oliver i Maria Arnal i Marcel Pagès. Tancarà el festival el concert 'Ibn Battuta. El viatger de l'islam' a càrrec de Jordi Savall i Hespèrion XXI, que protagonitzaran un espectacle sobre el viatger més conegut del món islàmic.

Així mateix, el festival oferirà muntatges familiars com 'My baby is a queen', l'espectacle de circ 'Invisibles' del Circ d'hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris i 'El buit', de Sergui Ots i les companyies Impàs i Estampades. Per als espectadors amants de les opcions més trencadores, el Grec programa 'No se registran conversaciones de interés' de Roger Bernat, que elabora un muntatge sonor sobre Estat Islàmic, i 'Who is me. Pasolini' d' Àlex Rigola, que recrearà una entrevista imaginada entre un crític de cine i Pasolini.

L'edició d'enguany del Grec comptarà amb 3,2 milions d’euros, 250.000 euros més que l’any anterior. El festival treballarà amb fàbriques de creació durant tot l'any i oferirà activitats paral·leles a les biblioteques, assaigs oberts, tallers de creació i cinema a la sala Montjuïc.