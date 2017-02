Jodie Foster: "És l'hora de comprometre's"

L'actriu i directora Jodie Foster i l'actor Michael J. Fox han alçat la veu contra la política migratòria del president dels Estats Units, Donald Trump, durant un acte celebrat aquest divendres a Beverly Hills. L'acte convocat el va convocar l'agència United Talent, que habitualment organitza una festa prèvia a la cerimònia dels Oscars però que aquest any va decidir substituir-la per una concentració pública contra la política de Trump.

Jodie Foster va recordar que mai s'havia sentit còmoda fent servir la seva imatge en l'activisme polític, però va assegurar que "aquest any és diferent". "És l'hora de comprometre's", va afegir la cineasta californiana en un acte en què també van participar Michael J. Fox, Keegan-Michael Key i l'escriptor d'origen iranià Reza Aslan.

També hi va intervenir, a través de videoconferència des de Teheran, el director iranià Asghar Farhadi, nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per 'El viajante'. Farhadi va decidir no anar a la cerimònia del premis com a protesta pel veto migratori de Trump a les persones de set països de majoria musulmana. Farhadi també ha signat un comunicat, juntament amb els altres candidats al millor film de parla no anglesa, en què critica el clima de "fanatisme i nacionalisme" que hi ha als Estats Units i a altres llocs del món.

A més de Farhadi, el document l'han signat el danès Martin Zandvliet ('Bajo la arena'), el suec Hannes Holm ('Un hombre llamado Ove'), l'alemanya Maren Ade ('Toni Erdmann') i els australians Martin Butler i Bentley Dean ('Tanna').