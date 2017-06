L’Ajuntament vol tornar a redefinir el DHUB

El paper del disseny i l’arquitectura és cabdal en la fesomia de la Barcelona contemporània i la seva projecció arreu del món. “Una de les coses que singularitzen la ciutat de Barcelona, històricament i sobretot durant l’etapa democràtica, és la seva vinculació amb el disseny”, assenyala Jaume Collboni. Per enfortir aquesta relació, el tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir una nova línia de treball dins l’àrea d’Empresa per donar suport i potenciar les empreses i els creadors barcelonins dels sectors del disseny i la moda. La iniciativa es concretarà en una mesura de govern que estarà dotada amb 900.000 euros durant els pròxims dos anys i que estarà liderada per Mireia Escobar com a coordinadora de Projectes de Moda i Disseny.

A més, Jaume Collboni va avançar que estan treballant en un pla per redefinir el funcionament del Disseny Hub conjuntament amb les entitats que hi tenen la seu -el BCD i el FAD-, les universitats, les escoles de disseny, les empreses i altres entitats del sector i de l’entorn de les Glòries. “L’objectiu és recuperar la idea fundacional de l’espai. La inversió que va fer la ciutat en el seu dia tenia un sentit, i hi hem de donar nou impuls i continguts”, va afegir. El cost del centre, que es va acabar el 2012 i es va obrir el 2014, va ser de 100 milions, a part dels 3,8 que costa el manteniment anual. El gir que l’Ajuntament vol donar a l’equipament vol recuperar el projecte inicial del DHUB que va quedar avortat el 2012 per la crisi i pel canvi de color polític del consistori. L’arquitecte Ramon Prat, que va liderar el projecte, havia concebut un equipament que anava més enllà d’aglutinar en un sol edifici les col·leccions del Museu Tèxtil i de la Indumentària, el Gabinet de les Arts Gràfiques i el Museu de les Arts Decoratives. El seu objectiu era desenvolupar un equipament “estratègic”, va dir quan va abandonar el càrrec de comissari general el 2012. El model per a l’equipament havia de ser público-privat i participatiu, però això no s’ha aconseguit i ha prevalgut el vessant patrimonial: el Museu del Disseny va obrir les portes el desembre del 2014.

Collboni va anunciar els futurs canvis al DHUB durant la presentació de la Barcelona Design Week, que arrenca dimarts i que inclourà més de 100 activitats, el doble que l’any passat. El títol d’aquesta nova edició és Transformant la societat, i les activitats programades posaran l’accent en el paper inclusiu del disseny. Un dels esdeveniments centrals serà la instal·lació Krea. Mirades diferents en processos creatius, sorgida d’una sèrie de tallers amb col·lectius de persones amb diferents graus de discapacitat.