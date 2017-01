L'Estat Islàmic dinamita part del teatre romà de Palmira

La ciutat siriana de Palmira i el seu valuós jaciment arqueològic –un dels més majestuosos del Pròxim Orient, Patrimoni de la Humanitat– és un botí de gran valor simbòlic i rèdit mediàtic mundial. Al llarg de la guerra ha canviat de mans: els jihadistes la van reconquerir fa aproximadament un mes. Ja havia estat seva el maig del 2015. El març del 2016, el règim de Baixar al-Assad la va ocupar amb el suport de l'aviació i les forces especials russes.

Ara que està en mans dels jihadistes, el director general d'Antiguitats del govern siri, Maamoun Abdulkarim, ha tornar a fer saltar totes les alarmes. Segons Abdulkarim, s'ha destruït part de l'arc quadrifont (un arc de triomf de planta quadrada amb quatre arcs, un a cada costat) del teatre romà i la seva façana. "Fa 10 dies que vam saber que s'havien fet aquestes destrosses però no ho hem fet públic fins ara perquè no teníem fotografies per confirmar-ho", ha dit Abdulkarim.

Segons Abdulkarim, el monument ha quedat completament destrossat, però també ha puntualitzat que només una de les 16 columnes que tenia el teatre era autèntica. La resta eren falses perquè les havien tret de Palmira per restaurar-les.

"Estem enfurismats per tot el que ha passat, però també tenim por que l'Estat Islàmic destrueixi més antiguitats", ha dit Abdulkarim. La Unesco considera "un crim de guerra" les destrosses de l'Estat Islàmic i ha demanat a la comunitat internacional que protegeixi el patrimoni.