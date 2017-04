Llibres amb velocitat de creuer

Plogui o faci sol, caigui en dia laborable, en dissabte o en diumenge, hi ha un mètode infal·lible per saber que s’acosta Sant Jordi sense mirar el calendari: unes setmanes abans de la diada, les llibreries s’omplen de novetats. Fa anys que l’allau de títols estrenats just abans del 23 d’abril s’ha consolidat com una tradició del mercat literari català. Però sota la muntanya de nous llibres també n’hi ha que acumulen un llarg recorregut i que s’arrelen a la llista dels més venuts abans, durant i després de la diada.

Es tracta d’una barreja de longsellers i bestsellers, és a dir, títols que tenen un camí vital prolongat i que, alhora, gaudeixen d’un nombre rellevant de vendes. Són el somni de qualsevol editor que vulgui triomfar per Sant Jordi, malgrat que descobrir-los i fitxar-los no és fàcil. “El secret és que no hi ha secret”, reconeix l’editora de Columna Glòria Gasch, que subratlla que la trajectòria d’aquests títols és imprevisible. “Tant de bo tinguéssim una bola de vidre, però la màgia dels llibres és que no es pot preveure la resposta dels lectors”, diu l’editora. Per les seves mans ha passat El laberint dels esperits, de Carlos Ruiz Zafón, i Et donaré tot això, de Dolores Redondo, guanyador del premi Planeta. Tots dos, publicats a la tardor, es troben als primers llocs de les llistes de més venuts des de fa setmanes i, probablement, hi seguiran per Sant Jordi.

Malgrat que l’èxit literari no es pot pronosticar, sí que hi ajuda la trajectòria de l’autor. “Que l’escriptor hagi publicat abans un llibre que ha funcionat és un indicatiu, encara que no és imprescindible”, apunta Gasch, que cita Argelagues, de Gemma Ruiz, com un exemple de debut d’una autora novella amb una novel·la que ha aparegut reiteradament entre els més venuts. L’editorial Tusquets tampoc havia previst que Patria, de Fernando Aramburu, s’instal·laria durant 10 setmanes al primer lloc del rànquing de vendes. “Sabíem que duraria, però no esperàvem que el seu èxit fos tan gran”, explica l’editor de la novel·la, Juan Cerezo, que admet que aquesta situació “ha superat les expectatives”.

Llibres sense data de caducitat

Arribar al cim de la llista no significa que es pugui abandonar el llibre i pretendre que es mantingui tot sol al capdamunt. “La persistència és fonamental”, constata l’editora de La Campana, Isabel Martí. Una de les seves apostes de Sant Jordi per a aquest any és Tu no ets una mare com les altres, d’Angelika Schrobsdorff, que des del desembre ha aparegut diverses vegades al rànquing de vendes. El segell també ha aplegat èxits de llarg recorregut com Victus, d’Albert Sánchez Piñol; La noia del tren, de Paula Hawkins, i Wonder, de R.J. Palacio. Aquest últim és un cas flagrant que alguns títols no tenen data de caducitat. Publicada el 2012, fa cinc anys que circula per la llista de més venuts amb una força inexorable.

Segons Martí, el boca-orella alimenta les vides llargues d’aquests llibres. “Ara hi ha més lectors, però menys que llegeixin de manera constant. Les recomanacions entre ells corren d’una manera més sòlida i aguanten més”, analitza l’editora. També ho veu així Joan Carles Girbés, editor d’Ara Llibres. Amb La màgia de l’ordre de Marie Kondo, publicat el novembre del 2015, el segell ha experimentat l’efecte d’un longseller que va triomfar el Sant Jordi passat i que segueix aguantant entre els més venuts. “Les novetats tenen més risc. Quan els llibres es mouen pel boca-orella i els llibreters hi confien de manera àmplia, el fenomen deixa d’estar fabricat des de l’editorial i pren una altra forma”, assenyala Girbés. Per a aquests fenòmens, sortir al mercat no sempre vol dir arribar i moldre. “ Wonder va tardar a engegar. Com que hi crèiem, vam anar sembrant el terreny fins que va agafar les dimensions actuals”, recorda l’editora de La Campana. La màgia de l’ordre també va seguir un recorregut similar: Girbés explica que va viure “un primer Nadal discret” però que, a partir del gener del 2016, va agafar “una vitalitat brutal”. En el cas de Patria, publicat al setembre, l’editorial va veure a l’octubre que el llibre seria important per Sant Jordi, tot i que no va coronar els més venuts fins al gener. “Es feien llançaments de bestsellers amb vendes superiors, però Patria seguia avançant a velocitat de creuer”, reflexiona Cerezo, que posa èmfasi en “l’efecte onada” una vegada s’entra al top 10.

Un dels grans valors d’aquests títols per als editors és que, a diferència dels llibres nous, no van a cegues a l’hora de donar-los visibilitat per Sant Jordi. “Ja han demostrat que funcionen. Saber-ho anticipadament ens dona molta seguretat”, afirma Girbés. Això no vol dir, però, que s’enfrontin a la diada sense cap por. El cicle literari és un cercle marcat per una sèrie de cites, i que cada títol les superi és bàsic per assegurar la seva existència. Cerezo ho equipara a una cursa de relleus: “No hi ha cap fita irrellevant per a cap llibre. Si fas una bona marca per Sant Jordi, significa que arribaràs bé a la campanya d’estiu”.