La Marató del Piano a la plaça Reial del Concurs Maria Canals s'ajorna fins al 7 d'abril

El Concurs Internacional de Música Maria Canals ha ajornat l'acció de piano coneguda com "La Marató del Piano" a la plaça Reial de Barcelona, programada aquest divendres, a causa de la previsió de pluges durant el dia. La Marató de Piano es traslladarà al 7 d'abril, i serà la cloenda de la 63a edició del concurs.

Aquesta acció s’emmarca dins les activitats de l''off' que organitza el concurs Maria Canals i que és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Setba i l’Associació de Comerciants de la plaça Reial. Durant la marató, l’artista Philip Stanton farà una intervenció pictòrica sobre un piano de cua enmig de la plaça Reial. L’il·lustrador, d’origen nord-americà i establert a Barcelona, el decorarà fent servir les seves habilitats artístiques mentre una pianista el fa sonar.

Deu pianos de cua al passeig de Gràcia

La pluja sembla que no afectarà una altra de les activitats del concurs, el tradicional desplegament de deu pianos de cua al passeig de Gràcia que es farà aquest dissabte. A partir de les 10 del matí, tothom que ho vulgui podrà tocar els pianos. Ara com ara, les previsions meteorològiques indiquen la possibilitat de plugim a Barcelona a primera hora del matí de dissabte, però no durant la resta del dia. Si la pluja s'allargués, l'activitat començaria a les 11 h.