Mor George Michael, icona del pop

El cantant i compositor britànic George Michael ha mort a casa seva als 53 anys, segons va informar el seu representant ahir, dia de Nadal, al vespre. "Amb enorme tristesa podem confirmar que el nostre estimat fill, germà i amic George ha mort pacíficament a casa seva durant el període nadalenc", ha assenyalat el representant, que ha demanat "privacitat i respecte" per a la família de l'artista. L'agent de l'estrella del pop ha afirmat que "no hi haurà més comentaris en aquest moment" sobre les circumstàncies de la seva mort.

Una ambulància de la regió central sud d'Anglaterra va acudir a una trucada a Goring, al comtat d'Oxfordshire, ahir a les 13.42 hores (les 14.42 a Catalunya), un servei que els mitjans britànics han relacionat amb la mort del cantant i que segons la policia de Thames Valley no va implicar cap circumstància sospitosa. El 2011, Michael es va veure obligat a cancel·lar diversos concerts en ser ingressat per una pneumònia que va estar a punt d'acabar amb la seva vida.

Aquest mes s'havia anunciat que el productor i compositor Naughty Boy estava treballant en un nou àlbum amb l'artista britànic.

George Michael va ser una icona de la cultura popular conegut tant pels èxits que va col·locar en els primers llocs de les llistes de vendes com per la seva turbulenta vida personal.

Va brillar com a membre del duo Wham! i com a solista al llarg d'una carrera durant la qual va vendre més de 100 milions de discos, que inclou temes convertits en clàssics del pop com 'Faith' i 'Careless Whisper'.

Es va guanyar un nom en la indústria musical per mèrits propis, tot i que, amb el pas dels anys, els seus problemes amb la llei i la seva relació amb les drogues van començar guanyar terreny en els mitjans respecte als seus àlbums i concerts.

L'última vegada que els seus temes van estar en el 'top 10' al Regne Unit va ser el 2004 –' Flawless (Go To The City)' i 'Amazing'–, i el 2008 va anunciar la seva intenció de retirar-se dels escenaris, tot i que tres anys més tard va reprendre part de l'activitat.

Fill d'un grecoxipriota i una britànica, Michael va néixer el 25 de juny de 1963 a l'barri d'East Finchley, al nord de Londres, amb el nom real de Georgios Kyriacos Panayiotiu.

Va saltar a la fama quan encara era un adolescent, a principis de la dècada del 1980, després de formar, amb el seu company d'escola Andrew Ridgeley, Wham!, duo amb el qual van aconseguir èxit rere èxit: 'Wake Me Up Before You Go-Go', 'Club Tropicana', 'Young Guns (Go For It)' i 'Last Christmas', entre d'altres.

El duo es va separar quan era al capdamunt de les llistes de vendes, amb la publicació d'un últim senzill, 'The Edge Of Heaven' (1986), que va tornar a ser un èxit de vendes, i amb una sèrie de concerts a l'estadi de Wembley.

Aquest va ser el començament de la brillant carrera en solitari de Michael, que va col·laborar en ocasions amb artistes com Aretha Franklin, Elton John i la banda Queen, després de la mort de Freddie Mercury.

El seu primer àlbum com a solista, 'Faith', va ser un èxit de vendes multimilionari el 1988, tot i que va obrir una llarga batalla legal entre el cantant i la companyia Sony, de la qual intentava deslligar-se.

Després van venir treballs com 'Listen Without Prejudice Vol. 1', el 1990, 'Five Live' (1993), 'Older' (1996) i 'Songs from the Last Century' (1999), entre d'altres.

Les turbulències van començar el 1998, després d'anys en què hi havia refusat pronunciar-se sobre la seva homosexualitat, quan va ser detingut a uns banys públics a Califòrnia acusat "d'actes obscens". Aquest incident, que ell mateix va parodiar poc després al vídeo 'Outside', el va portar a declarar obertament que era gai i a fer pública la seva relació amb el nord-americà Kenny Goss.

Michael va tornar a protagonitzar portades de diari quan el 2006 va ser detingut per la policia londinenca adormit al volant del seu BMW en un estat d'embriaguesa suposadament agreujat per consum de cànnabis.

El 2008 va anunciar la seva intenció de deixar de fer concerts i allunyar-se de la vida pública, però tan sols un mes després tornava a estar de nou en el focus mediàtic, en ser detingut per possessió de cocaïna i altres substàncies.

El 2010, Michael va ser condemnat a vuit setmanes de presó per un incident en el qual va estavellar el seu Range Rover contra una botiga al nord de Londres.

Un any després, va anunciar oficialment el final de la seva problemàtica relació de 15 anys amb Goss, però va assegurar que s'havien separat dos anys abans, i el 2012 va intentar rellançar la seva carrera musical amb una actuació a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Londres. L'última vegada que va actuar a Barcelona va ser l'any 2011, al palau Sant Jordi.

Durant l'última dècada de la seva vida el van perseguir els problemes de salut. L'estrella del pop va estar a prop de la mort el 2011 com a c onseqüència d'una pneumònia per la qual li van haver de practicar una traqueotomia.

Va tornar a estar ingressat 18 mesos després per una lesió al cap provocada durant un estrany incident en una autopista britànica en què va caure del vehicle en què circulava.