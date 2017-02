Mor als 80 anys l'artista grec Jannis Kounellis

260x366 Jannis Kounellis en una imatge d'arxiu / WIKIPÈDIA Jannis Kounellis en una imatge d'arxiu / WIKIPÈDIA

L'artista grec Jannis Kounellis, una de les grans figures de l'art contemporani internacional, va morir dijous a la nit a l'hospital Villa Mafalda de Roma als 80 anys. Estava considerat també com un dels grans noms de l''arte povera' per l'ús que feia en les seves obres de materials humils com el carbó, l'acer, peces de roba, mobles i altres objectes quotidians.També va treballar amb animals vius, com els cavalls amb que va omplir la galeria romana L'Attico 1967.

Amb motiu de l'Olimpíada cultura dels Jocs de Barcelona, Kounellis va realitzar una gran instal·lació en una paret mitgera de la Barceloneta, 'Balança romana', que evoca el tràfec dels estibadors als ports, i l'any 1989 va exposar al desaparegut Espai Poblenou. "Tot el que faig és pintura, malgrat que no toqui un pinzell. Explico la meva veritat com a pintor", deia l'artista.

Nascut al Pireu l'any 1936, Kounellis es va instal·lar a Roma quan tenia 20 anys per continuar els seus estudis, i va participar per primera vegada a la Biennal de Venècia l'any 1972. Les obres de Jannis Kounellis, que concebia l'art com una expressió de llibertat, tenen una forta càrrega de transcendència i, alhora, de política, perquè reflecteixen l'impacte que fets com la segona Guerra Mundial i la Guerra civil grega van tenir en la seva biografia i la mirada crítica de l'artista sobre el seu entorn. "Rebusco entre els fragments emocionals i formals de les despulles de la història", va afirmar sobre el missatge humanista dels seus treballs. Per la càrrega dramàtica i èpica de la seva obra, havia rebut el qualificatiu de ser el Goya de l'art contemporani.