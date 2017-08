Mor el guitarrista de jazz John Abercrombie als 72 anys

El guitarrista nord-americà John Abercrombie, considerat una llegenda del jazz contemporani, ha mort aquest dimarts als 72 anys als afores de Nova York. Nascut el 1944 a Port Chester (Nova York), Abercrombie va començar a tocar la guitarra quan tenia 14 anys. Més endavant va estudiar al Berklee College of Music de Boston, la universitat privada de música més gran del món.

El 1974 va debutar amb l'àlbum 'Timeless', impulsat per la companyia discogràfica ECM Records. Al llarg de la seva trajectòria, Abercrombie va gravar amb altres llegendes del jazz contemporani com Billy Cobham, Jack DeJohnette i els germans Michael i Randy Brecker. La seva trajectòria professional consta de més d'una trentena de discos i més de quatre dècades de carrera musical com a guitarrista i compositor. El seu àlbum més recent, 'Up and coming', es va publicar enguany i Abercrombie hi toca acompanyat de Marc Copland, Drew Gress i Joey Baron. El músic era conegut, sobretot, per haver sabut combinar i desenvolupar la tecnologia amb la tradició dels clàssics del gènere.