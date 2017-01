Mor l'actriu francesa Emmanuelle Riva

L'actriu francesa Emmanuelle Riva ha mort aquest divendres a París als 89 anys, segons ha informat 'Le Monde'. La història del cinema la recordarà sobretot per pel·lícules com 'Hiroshima mon amour.

Alain Resnais buscava una actriu per a 'Hiroshima mon amour' (1959) i l'escollida va ser Riva, que fins aleshores havia treballat sobretot en el teatre. El paper en l'obra mestra de Resnais, Palma d'Or a Canes, la va convertir en una de les grans actrius franceses i en pocs anys va anar apareixent en films com 'Kapò' (Gillo Pontecorvo, 1960), 'Léon Morin, prête' (Jean-Pierre Melville, 1961) i Thérèse Desqueyroux (George Franju, 1962).

Nascuda a Cheniménil el 24 de febrer de 1927, Emmanuelle Riva va treballar amb directors com Marco Bellocchio i Philippe Garrel, i també va participar a 'Blau' (1993), un dels films de la trilogia dels colors de Krzysztof Kieslowski. I l'any 2012 Michael Haneke va comptar amb ella per protagonitzar 'Amor', la pel·lícula per la qual va guanyar el César a la millor actriu, a més de ser nominada als Oscars.